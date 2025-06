EE. UU. veta la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza: “Inaceptable” por lo que dice, lo que no dice y la forma en que fue presentada

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de junio, 2025

La misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que presentaron los diez miembros no permanentes del organismo y que pide un alto el fuego en Gaza.

"La oposición de Estados Unidos a esta resolución no debería sorprender", afirmó este miércoles al Consejo Dorothy Shea, la enviada estadounidense a la ONU en funciones. "Es inaceptable por lo que dice, es inaceptable por lo que no dice, y es inaceptable por la forma en que fue presentada".

"Estados Unidos ha sido claro", sostuvo. "No apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás y no pida a Hamás que se desarme y abandone Gaza", agregó.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio manifestó que la resolución "sólo habría servido para promover los intereses de los terroristas de Hamás, al tiempo que socavaba los esfuerzos diplomáticos".

Rubio se hizo eco de las anteriores declaraciones de Shea, afirmando que cualquier medida de la ONU "debería condenar claramente a Hamás y pedirle que se desarme y abandone Gaza". Y añadió que "Estados Unidos seguirá apoyando a Israel".

Washington emitió el único voto en contra de la resolución, mientras que los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor. Como integrante permanente del Consejo, EEUU tiene derecho de veto sobre cualquier resolución. China, Francia, Rusia y el Reino Unido son los otros cuatro miembros permanentes.

Los miembros no permanentes, que presentaron la resolución, son Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, la República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia.

"En los últimos meses, Hamás ha rechazado numerosas propuestas de alto el fuego, incluida una presentada el fin de semana que proporcionaría una vía para poner fin a este conflicto y liberar a los 58 rehenes restantes", declaró Shea ante el Consejo. "No podemos permitir que el Consejo de Seguridad recompense la intransigencia de Hamás", continuó.

Añadió que el grupo terrorista es el que "sigue amenazando a los israelíes y pone a los civiles palestinos de Gaza en peligro todos los días, utilizándolos como escudos humanos". Hamás ha "reprimido brutalmente a aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar su despótico Gobierno", afirmó.

"Es inexplicable que muchos miembros de este Consejo sigan negándose a reconocer que Hamás podría poner fin a este conflicto mañana mismo rindiéndose y deponiendo las armas", aseveró. "Es inconcebible que las Naciones Unidas aún no hayan calificado y sancionado a Hamás como organización terrorista", agregó.

"Además de negarse, una vez más, a condenar a Hamás por los actos cobardes y malvados que pusieron en marcha este brutal conflicto, esta resolución contiene otros graves defectos", expresó.

Danny Danon, embajador israelí ante la ONU, declaró que "la resolución votada era un regalo para Hamás y corría el riesgo de envalentonar al terrorismo".

"Han elegido el apaciguamiento y la sumisión. Han elegido un camino que no conduce a la paz. Sólo a más terror", dijo a los miembros del Consejo, con la excepción de Washington.

"En lugar de enfrentarse a la verdad, algunos miembros de este Consejo intentaron enterrarla. En lugar de ejercer presión donde corresponde -sobre Hamás-, la han ejercido sobre el país que trabaja activamente para traer a su pueblo a casa", dijo Danon.

La votación "no es diplomacia", señaló. "Es rendición, y envía un mensaje claro a Hamás: Rechacen todos los acuerdos y la comunidad internacional los recompensará. Mantengan a civiles inocentes como rehenes, y la ONU les seguirá dando legitimidad. Continúen la guerra, y la presión seguirá recayendo sobre Israel, no sobre los terroristas que empezaron esta guerra".

Danon agradeció a Washington por su veto y "por situarse en el lado correcto, en el lado de la verdad, la justicia y la claridad moral" y "por negarse a abandonar a los rehenes y a legitimar las mentiras de esta resolución".

La enviada estadounidense dijo al Consejo que Washington insta a las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales a apoyar a la independiente Fundación Humanitaria de Gaza, que trata de entregar ayuda a los gazatíes sin que Hamás se la robe.

"Tenemos que ser perfectamente claros. Las acciones performativas en este Consejo -diseñadas para atraer el veto, como demuestra el proceso de formulación de esta resolución, en el que no hubo una verdadera negociación- son perjudiciales en un momento en el que se está llevando a cabo una delicada diplomacia en la región para alcanzar un alto el fuego", afirmó Shea.

"Además, participar en este proceso performativo, en un momento en el que se están planteando serios interrogantes sobre la utilidad de Naciones Unidas, su financiación y el uso de sus recursos, es vergonzoso", indicó. "Este Consejo no debe utilizarse de esta manera. Este consejo debe exigirse a sí mismo un nivel más alto", añadió.

La misión del Reino Unido ante el organismo mundial declaró que había votado a favor de la resolución "porque el bloqueo israelí de la ayuda a Gaza debe terminar".

"El nuevo sistema de Israel no está funcionando. Los palestinos han sido asesinados cuando intentaban llegar a los escasos puntos de ayuda que Israel ha permitido", declaró. "Es inhumano. Israel debe dejar que Naciones Unidas salve vidas", agregó.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar agradeció al presidente Donald Trump y a su Administración por "estar hombro con hombro" con el Estado judío al rechazar la resolución, argumentando que envalentona al grupo terrorista Hamás y socava los intentos estadounidenses de asegurar un acuerdo sobre los rehenes.

Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, aplaudió el veto. "La resolución propuesta hoy por el Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo un alto el fuego inmediato no podría haber estado más alejada de la realidad", declaró. "El 7 de Octubre, Hamás, con el apoyo de Irán, lanzó un bárbaro ataque terrorista contra Israel. Todavía mantiene 58 rehenes y ha dejado claro que volvería a atacar", continuó.

"Se trata de un grupo que no sólo ataca a civiles, sino que también secuestra ayuda humanitaria, privando a la población de Gaza de suministros vitales. Sin embargo, una y otra vez, los miembros del Consejo de Seguridad hacen la vista gorda", manifestó Lauder. "Es por eso que Estados Unidos se vio obligado a ejercer su veto una vez más, y estamos agradecidos por el firme apoyo de la Administración Trump a Israel mientras los órganos de la ONU siguen siendo manipulados para perjudicar al único Estado judío del mundo", añadió.

"Las últimas semanas han demostrado el peligro de ignorar los hechos. Hacerlo no sólo pone en peligro a Israel", expresó. "Pone en peligro a las comunidades judías de todo el mundo. Es hora de que la comunidad internacional reconozca la amenaza que suponen Hamás, Irán y sus representantes, no sólo para Israel, sino para la estabilidad mundial", concluyó.

Israel recupera los cadáveres de dos rehenes de Gaza

Los cuerpos de dos rehenes israelíes han sido recuperados de la Franja de Gaza en una operación especial, según anunció este jueves el primer ministro Benjamín Netanyahu.



Judy Weinstein-Haggai y Gadi Haggai, del kibutz Nir Oz, fueron nombrados como los dos cautivos fallecidos. El matrimonio -que tenía doble nacionalidad israelí y estadounidense- fue asesinado durante la invasión dirigida por Hamás el 7 de octubre de 2023, y sus cadáveres fueron trasladados a Gaza.

​

​Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron sus muertes en diciembre pasado.



"Junto con todos los ciudadanos de Israel, mi esposa y yo hacemos llegar nuestro más sentido pésame a las queridas familias. Nos duele el corazón por esta terrible pérdida. Que su recuerdo sea una bendición", dijo el primer ministro en un comunicado.



"Deseo dar las gracias y expresar mi reconocimiento a los soldados y comandantes por su decidida y exitosa operación. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que llevemos a todos nuestros rehenes a casa, tanto los vivos como los caídos", prosiguió Netanyahu.

© JNS