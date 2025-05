El Reino Unido vertió millones en un programa de ayuda vinculado a un grupo controlado por Hamás

Publicado por David Isaac 26 de mayo, 2025

El Reino Unido es uno de los principales financiadores de Hamás, según informó el sábado por la noche el Canal 12 de Israel.

Aunque gran parte del dinero procede de donaciones privadas a las llamadas organizaciones benéficas musulmanas, la investigación reveló que el Gobierno británico también financia al grupo terrorista. Es cierto que el dinero llega a Hamás indirectamente, a través de UNICEF, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo es consciente de la conexión terrorista, como demuestra un informe interno de 2022.

Hamás opera en el Reino Unido casi con impunidad, informó el periodista del Canal 12 Omri Maniv, señalando que el establishment de defensa de Israel se refiere a él como "la capital financiera de Hamás en Occidente".

"Gran Bretaña es uno de los tres principales países del mundo en volumen de donaciones que fluyen desde él hacia Hamás. Los otros son países musulmanes", señaló Maniv. "De hecho, más de una cuarta parte de la financiación no estatal de la organización terrorista procede de las Islas Británicas", agregó.

Pero Londres también transfiere decenas de millones de libras a Gaza, que acaban en manos del grupo terrorista.

"En realidad, el Gobierno británico está dando millones de libras a la ONU, y especialmente a UNICEF, que trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social en Gaza, controlado por Hamás", dijo al Canal 12 Anne Herzberg, asesora jurídica de NGO Monitor, un instituto de investigación con sede en Jerusalén.

Según un documento de noviembre de 2022 del Consulado General Británico en Jerusalén descubierto por NGO Monitor, UK Humanitarian Support in the Occupied Palestinian Territories (FY 2022-2026) (Apoyo Humanitario del Reino Unido en los Territorios Palestinos Ocupados (Años Fiscales 2022-2026)), el Reino Unido proporcionó transferencias de efectivo a UNICEF, que trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social (MoSD) controlado por Hamás.

El MoSD estaba dirigido por Ramzi Hamad, un alto dirigente de Hamás. Hamad, que abandonó Gaza rumbo al Líbano semanas antes de la invasión del 7 de octubre de 2023, en la que fueron asesinadas unas 1.200 personas y 251 tomadas como rehenes, afirmó que la masacre estaba justificada y prometió muchas más masacres de este tipo. En octubre de 2024, manifestó que quería aniquilar Israel.

El Reino Unido sabía que el Ministerio de Defensa estaba implicado en el programa de transferencias de efectivo y que estaba dirigido por Hamás. En su informe de 2022, identificó este hecho como un riesgo "para la reputación" que podría perjudicar al país si se hiciera público.

"Los funcionarios británicos parecen más preocupados por la imagen del Reino Unido que por las peligrosas implicaciones de la laxa política de lucha contra la financiación del terrorismo", señala un informe de NGO Monitor publicado este domingo.

La cantidad exacta de dinero proporcionada como parte del proyecto de transferencia de efectivo no está clara. "Encontramos el documento a partir de 2022, pero podría haber comenzado antes", declaró Herzberg a JNS.

Los fondos siguen fluyendo incluso después del 7 de Octubre. "Lo que sabemos por el sistema de seguimiento financiero de la ONU es que el Reino Unido en 2024 dio a UNICEF 23,1 millones de dólares, y 4,8 millones en 2023", aseguró.

No está claro si todo ese dinero era para el programa relacionado con el MoSD o también para otros. "No estamos seguros porque no es totalmente transparente", explicó Herzberg.

La embajada británica en Israel publicó en X el domingo, quejándose del reportaje del Canal 12, indicando que "incluye alegaciones irresponsables que hemos negado completamente". El Gobierno del Reino Unido nunca ha financiado a Hamás ni a sus ministerios afiliados", añadió.

"En lugar de llamarlo irresponsable, dennos información", dijo Herzberg.

La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido es "en gran medida poco transparente" cuando se trata de su financiación a la región, remarca el informe de NGO Monitor.

Por ejemplo, el Reino Unido se negó a cooperar cuando NGO Monitor presentó una solicitud de libertad de información (FOI, por sus siglas en inglés) en 2021 ante el Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo los nombres de los beneficiarios de una ONG anti-israelí que había recibido millones de libras de Gran Bretaña.

Esa ONG, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), con sede en Oslo, es tristemente célebre en Israel por participar en actividades antiisraelíes disfrazadas de "humanitarismo". Hace unos años saltó a los titulares cuando intentó socavar el sistema judicial del país inundando sus tribunales de casos en un intento de influir en la política nacional israelí.

El NRC es también uno de los principales distribuidores de dinero en efectivo coordinado por el MoSD en Gaza, señaló NGO Monitor.

Herzberg dijo a JNS que la transferencia de efectivo por parte de Londres a un programa que sabía que estaba vinculado a una entidad controlada por Hamás sigue siendo un "buen caso de estudio" de todo el problema de la ayuda humanitaria en Gaza, donde la comunidad internacional parece llevar "anteojeras".

"La explicación más benévola es que quieren tanto ayudar a los gazatíes que, aunque se dan cuenta de que parte de la ayuda podría desviarse, están dispuestos a pagar ese precio", sostuvo.

"Pero la cuestión es que todos ellos saben desde hace años que Hamás está tomando este dinero para construir túneles y almacenar armas, y que la UNRWA fue tomada por Hamás. Sin embargo, siguen dejando que el dinero fluya aparentemente sin ninguna salvaguarda", añadió Herzberg.

© JNS