Witkoff, sobre Irán: ni un 1% de capacidad de enriquecimiento

Washington no aceptará el enriquecimiento de uranio en ningún acuerdo con Teherán, dijo el domingo el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio Steve Witkoff.

"Tenemos una línea roja muy, muy clara, y es el enriquecimiento. No podemos permitir ni un 1% de capacidad de enriquecimiento", afirmó Witkoff en una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC.

Una condición indispensable para un acuerdo con Irán desde la perspectiva del presidente Donald Trump, continuó el enviado, es que "no incluya el enriquecimiento. No podemos tener eso. Porque el enriquecimiento permite la fabricación de armas. Y no permitiremos que una bomba llegue aquí".

Añadió que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se reanudarán esta semana en Europa, expresando su optimismo de que "conduzcan a algo realmente positivo".

La República Islámica rechazó rápidamente la exigencia de Witkoff.

"Las expectativas poco realistas detienen las negociaciones, el enriquecimiento en Irán no es algo que se pueda detener", citó la agencia semioficial de noticias Tasnim al ministro iraní de Relaciones Exteriores Abbas Araqchi.

"Creo que [Witkoff] está completamente alejado de la realidad de las negociaciones", añadió Araqchi.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores Majid Takhtravanchi reafirmó este lunes la postura de su superior, afirmando que Teherán no cederá en su capacidad de enriquecer uranio y que las negociaciones "no llevarán a ninguna parte" si Washington insiste en lo contrario, informó Reuters.

"Nuestra posición sobre el enriquecimiento es clara y hemos declarado en repetidas ocasiones que se trata de un logro nacional del que no daremos marcha atrás", dijo Takhtravanchi.

En declaraciones a JNS durante la reunión semanal de su facción en la Knesset de Jerusalén este lunes, el líder de la oposición israelí Yair Lapid (del partido Yesh Atid) elogió a Witkoff y a la Administración estadounidense "por poner una línea roja muy clara sobre lo que Irán puede o no puede hacer".

"Hay cinco condiciones que deberían constituir la base de todo futuro acuerdo con Irán", expresó Lapid, entre las que citó no enriquecer uranio, retirar el uranio enriquecido, desmantelar las centrifugadoras, instituir una supervisión ilimitada y abordar el programa de misiles balísticos.

"Sin esto, cualquier acuerdo no será operativo ni útil para proteger al mundo de la idea de un Irán nuclear", aseguró el líder de la oposición.

Al concluir su viaje a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos el pasado viernes, Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que los iraníes "tienen una propuesta. Y lo que es más importante, saben que tienen que moverse rápido o algo malo va a pasar".

Durante el primer mandato de Trump, este retiró a Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunto de 2015. En él se estipulaba, entre otras cosas, que Irán no debía enriquecer uranio por encima del nivel del 3,67% durante 15 años.

De alcanzarse ahora un acuerdo, presumiblemente se levantarían las sanciones a la República Islámica a cambio del prometido desmantelamiento de su programa nuclear.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo el pasado jueves a Fox News que Irán se ha convertido en un "Estado con armas nucleares en el umbral".

Cuando se le preguntó sobre los informes publicados de que el régimen iraní ha enriquecido uranio a un nivel "bastante alto", Rubio respondió que el umbral del 60% de enriquecimiento es una cifra engañosa.

"En realidad, el 90% del trabajo que se necesita para llegar al enriquecimiento de grado armamentístico es llegar al 60 %. Una vez que se llega al 60, ya se ha recorrido el 90% del camino. En esencia, te conviertes en un Estado con armas nucleares en el umbral, que es en lo que básicamente se ha convertido Irán", remarcó el funcionario.

"Si decidieran hacerlo, podrían hacerlo muy rápidamente", continuó Rubio. "Si almacenan suficiente de ese 60% enriquecido, podrían convertirlo muy rápidamente en 90 y convertirlo en arma", sostuvo.

El parlamentario israelí Avigdor Liberman, líder del partido opositor Yisrael Beiteinu, declaró a JNS en la Knesset (Parlamento de Israel) en Jerusalén el lunes que no ve "ninguna posibilidad" de que la República Islámica renuncie a sus capacidades nucleares como parte de un acuerdo.

"Todo lo que dicen es: olvídense de renunciar al enriquecimiento de uranio en suelo iraní", manifestó Liberman después de la reunión de su facción, y agregó que esta opinión es ampliamente compartida entre los líderes superiores e inferiores del régimen.

"¿Cómo es posible llegar a un acuerdo con Irán de esta manera?", preguntó Liberman, exministro de Defensa y de Relaciones Exteriores.

El pasado sábado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, volvió a amenazar a Israel, diciendo que el "régimen sionista" es "un tumor canceroso peligroso y mortal en la región" que "debe ser arrancado de raíz [y] será arrancado de raíz".

Además, acusó a Israel de ser "la fuente de la corrupción, la fuente de la guerra y la fuente de la discordia" en Oriente Próximo.

