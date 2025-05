Netanyahu ordena reanudar la ayuda a Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de mayo, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el domingo por la noche la reanudación de la ayuda a la Franja de Gaza, poniendo fin de hecho a un bloqueo impuesto en marzo.

"Por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel y basándose en la necesidad operativa de permitir la expansión de la operación militar para derrotar a Hamás, Israel permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos para la población con el fin de asegurarse de que no se produzca una crisis de inanición en la Franja de Gaza. Tal crisis pondría en peligro la continuación de la 'Operación Carros de Gedeón' para derrotar a Hamás", dijo, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

"Israel actuará para negar la capacidad de Hamás de tomar el control de la distribución de la ayuda humanitaria con el fin de garantizar que la ayuda no llegue a los terroristas de Hamás", añadió el comunicado.

La medida se produce en un momento en que un nuevo grupo respaldado por Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), está a punto de iniciar sus operaciones en la Franja a finales de mes. El grupo pretende proporcionar ayuda a través de un plan respaldado por Israel y apoyado por empresas privadas estadounidenses.

La fundación ha pedido a Israel que permita a los grupos de ayuda internacional reanudar las entregas según los procedimientos actuales hasta que su infraestructura esté en marcha. Ninguna ayuda humanitaria ha entrado en Gaza desde el 2 de marzo.

El director ejecutivo de la GHF, Jake Wood, elogió la decisión, calificándola de "importante paso provisional" y confirmando que cumple compromisos anteriores contraídos con la fundación. Hizo hincapié en la urgencia de la entrega inmediata y expresó su gratitud por el apoyo de la administración Trump.

"A través de la GHF, estamos construyendo un sistema seguro y transparente para entregar la ayuda de forma directa y efectiva -sin desvíos ni retrasos y en estricto apego a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", añadió.

Israel apoya lo que denomina "el plan humanitario estadounidense", que el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, expuso en la embajada estadounidense en Jerusalén el 9 de mayo. Este plan deja de lado a organismos internacionales como las Naciones Unidas en favor de una distribución de la ayuda dirigida por el sector privado, con el objetivo declarado de garantizar una mejor supervisión y seguridad.

Según el plan, la ayuda se entregará en un número limitado de "lugares de distribución seguros" en el sur de Gaza, gestionados y protegidos en coordinación con el ejército israelí. Una vez en el lugar, los suministros humanitarios serán entregados a grupos de ayuda para su distribución entre la población civil.

La GHF se está coordinando con dos empresas estadounidenses -UG Solutions, una empresa de seguridad, y Safe Reach Solutions, especializada en logística- para llevar a cabo la operación.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, reafirmó el miércoles su apoyo al plan estadounidense, calificándolo de "enfoque responsable para garantizar que la ayuda llegue a los civiles sin fortalecer a Hamás".

Sin embargo, el anuncio provocó reacciones en contra dentro de la coalición de Netanyahu y de las familias de los rehenes.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, denunció la medida en una publicación en las redes sociales, escribiendo: "Señor primer ministro, ¡nuestros rehenes no tienen ayuda humanitaria!". También advirtió en un comunicado que "cualquier ayuda humanitaria que entre en la Franja, ciertamente toda, alimentará a Hamás y le dará oxígeno".

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, escribió: "Cada camión que llega a Hamás en Gaza prolonga la guerra, fortalece a Hamás y pone en peligro a nuestros combatientes."

El parlamentario del partido Likud Moshe Saada calificó la medida de "decisión equivocada e inmoral".

El parlamentario del Likud Avichai Boaron añadió: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. No debemos permitir que Hamás se beneficie de los alimentos".

El ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, dijo: "Esto es un golpe directo al esfuerzo de guerra por la victoria".

El parlamentario del Likud Tally Gotliv acusó: "No hay hambruna en Gaza. Ni de lejos. Veo Gaza Telegram todo el tiempo. No hay hambre". También escribió: "Nuestros enemigos se burlan de ti y de nosotros. Esto es una bofetada en la cara de todos nosotros".

El Foro Tikva para Familias de Rehenes, que representa a algunas de las familias de israelíes retenidos en Gaza, condenó la decisión como un "regalo a Hamás", advirtiendo que socava los sacrificios de los soldados de las FDI y traiciona casi 600 días de sufrimiento.

"Si un grano de suministro entra en el enemigo, no es sólo una traición a los rehenes, sino un cuchillo en la espalda de los soldados", declaró el grupo.

La organización Madres de Soldados dijo en una carta a Netanyahu: "Esta decisión pone en peligro la vida de nuestros hijos y está en contradicción directa con su promesa de victoria total y eliminación de Hamás."

"Desde el principio de la guerra, dijimos que para completar la victoria, había una condición necesaria: no debemos llegar a un estado de inanición en Gaza. No nos apoyarán si llegamos a ese punto", respondió Netanyahu. "Tomaremos el control de todos los territorios de la Franja de Gaza. Allí hay combates tremendos e intensos. Nuestros combatientes están haciendo un gran trabajo allí, incluso esta mañana; no puedo entrar en detalles."

Mientras tanto, Israel anunció el domingo que está explorando un marco más amplio para poner fin a la guerra en Gaza, que incluya la liberación de todos los rehenes, la expulsión de los terroristas de Hamás y el desarme de la Franja.

El equipo negociador israelí en Doha, Qatar, está trabajando activamente para agotar todas las oportunidades de llegar a un acuerdo, dijo la Oficina del Primer Ministro.

Los renovados esfuerzos diplomáticos coinciden con el lanzamiento de la "Operación Carros de Gedeón", la siguiente etapa de la campaña de las FDI para destruir las capacidades de gobierno y militares de Hamás en Gaza. Según las FDI, las tropas han llevado a cabo ataques coordinados contra la infraestructura de Hamás en Yabalia, el barrio Zeitoun de la ciudad de Gaza y Rafah, zonas consideradas clave para las operaciones del grupo terrorista.

© JNS