El Gabinete de Seguridad israelí aprueba ampliar la guerra contra Hamás en Gaza

5 de mayo, 2025

El Gabinete de Seguridad de Israel votó unánimemente el domingo por la noche a favor de ampliar la operación militar del país contra la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza, informaron medios locales.

Una fuente de la Oficina del primer ministro israelí dijo a los medios locales que los planes aprobados incluyen, entre otras cosas, "ocupar Gaza y mantener el territorio", así como "poderosos ataques" contra Hamás.

Los ministros también aprobaron planes para reanudar posiblemente la ayuda humanitaria al enclave costero a través de un fondo internacional que trataría de evitar que los suministros sean robados por Hamás. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue al parecer el único ministro que se opuso a la medida.

Se espera que la distribución de la ayuda corra a cargo de las empresas de seguridad estadounidenses que inspeccionaron los vehículos que regresaban al norte de Gaza durante el alto el fuego de enero-marzo.

Un funcionario israelí citado por el medio Walla dijo que la operación terrestre ampliada probablemente sólo se llevará a cabo después de que la esperada visita del presidente estadounidense Donald Trump a Oriente Medio termine la próxima semana.

Anteriormente el domingo, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, dijo que el ejército estaba emitiendo órdenes de convocatoria a decenas de miles de reservistas.

"Esta semana, estamos emitiendo decenas de miles de órdenes de llamada a filas a nuestros reservistas con el fin de intensificar y ampliar nuestra operación en Gaza", dijo Zamir a los miembros de la unidad de comandos navales Shayetet 13. "Estamos aumentando la presión con el objetivo de traer de vuelta a nuestro pueblo y derrotar a Hamás. Operaremos en zonas adicionales y destruiremos todas las infraestructuras aéreas y subterráneas."

Fuentes de Defensa señalaron que la movilización es una de las mayores desde que comenzó la guerra hace 19 meses, con los reservistas recién llamados integrándose en los entrenamientos y despliegues operativos.

Las declaraciones de Zamir se produjeron mientras el Gabinete de Seguridad israelí se reunía en Jerusalén para discutir la próxima fase de la campaña militar.

"He reunido hoy al Gabinete para discutir la siguiente fase de la propuesta del jefe del Estado Mayor de las FDI,", dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. "No puedo detallarlo aquí, pero nos estamos centrando en dos cosas: devolver a nuestros rehenes y derrotar a Hamás. La presión militar funciona, y esto es lo que funcionará ahora también", añadió, señalando que 147 rehenes han sido rescatados con vida hasta el momento.

En otro comunicado, las IDF confirmaron que las fuerzas israelíes siguen operando en toda la Franja de Gaza para desmantelar la infraestructura terrorista y proteger a los civiles israelíes. La 205ª Brigada Blindada de Reserva "Puño de Hierro" actúa actualmente en Rafah, en la región más meridional de Gaza, donde ha destruido posiciones de Hamás por encima y por debajo del suelo y ha matado a decenas de terroristas.

Las IDF también informaron del descubrimiento de un depósito de armas situado a sólo 260 pies de una antigua escuela y aproximadamente a 330 pies de un antiguo hospital en Rafah.

Durante el fin de semana, las tropas de las FDI, en coordinación con la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet), llevaron a cabo amplias operaciones en toda la Franja de Gaza. En la ciudad de Gaza, reservistas de la Brigada Jerusalén, que operan bajo la 252ª División "Sinaí", continuaron enfrentándose a operativos de Hamás en el barrio de Shejaiya, desmantelando infraestructuras subterráneas e incautando depósitos de armas.

La Fuerza Aérea israelí atacó más de 100 objetivos terroristas en toda Gaza, incluidos pozos de túneles, centros de mando y estructuras utilizadas por células armadas, informó el ejército. Las fuerzas terrestres localizaron y destruyeron armas adicionales y mataron a varios terroristas.

A pesar de los ataques en curso, las FDI estiman que Hamás mantiene al menos dos brigadas organizadas y sigue representando una amenaza. Sin embargo, funcionarios israelíes han señalado que la reciente presión militar y humanitaria está perjudicando la capacidad de actuación del grupo. Algunos combatientes de Hamás se han rendido y los sistemas de mando y control de la organización terrorista han sufrido importantes daños.

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, que ha dirigido las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre los rehenes, reiteró la semana pasada en la Cumbre de Política Internacional del JNS que Israel sigue comprometido tanto a derrotar a Hamás como a garantizar la liberación de todos los rehenes.

"Hay gente en Israel que dice: olvidaos de los rehenes, acabad la guerra. Otros dicen que nos olvidemos de la guerra y los traigamos a casa. No vamos a hacer eso", dijo Dermer. "No es ahí donde está el Primer Ministro Netanyahu. No es donde estoy yo".

Predijo que dentro de 12 meses, el conflicto de múltiples frentes al que se enfrenta Israel en Oriente Próximo habrá terminado y que "Israel habrá ganado".

Los objetivos declarados de Israel en la guerra siguen siendo el desmantelamiento de Hamás como fuerza política y militar, la devolución de todos los rehenes y evitar que Gaza represente una futura amenaza para la seguridad.

