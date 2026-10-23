México rechaza ampliar la participación de empresas estadounidenses en el sector energético

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que México no entregará derechos sobre sus recursos petroleros a empresas extranjeras, pese a que el presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de que compañías estadounidenses participen en la producción petrolera mexicana y de que el país incremente sus compras de gas natural de Estados Unidos.

Conversaciones con Trump

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció que el tema energético ha surgido en las llamadas bilaterales. Según relató, Trump ha expresado en algunos momentos su interés en "ayudar" a aumentar la producción de petróleo de México. "Sí ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo", indicó la mandataria.

También confirmó que se ha abordado el incremento de las importaciones mexicanas de gas natural estadounidense. Sheinbaum señaló que México ya compra gas a Estados Unidos, pero que su Gobierno busca fortalecer la producción nacional y la infraestructura propia, que incluye cinco nuevas plantas de ciclo combinado.

La respuesta de México ha sido constante: "Le he dicho: a ver, Presidente Trump, Mr. President, aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes, aquí no se pueden dar derechos de petróleo". Sheinbaum subrayó que no ha habido insistencia por parte de Trump, sino que simplemente se aclara el marco legal mexicano.

Mecanismos de participación permitidos

La presidente explicó que la legislación sí permite la participación de empresas estadounidenses como contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de distintos esquemas de contratos, ahora regulados en la nueva Ley de Pemex. Como ejemplos citó a Halliburton, que lleva alrededor de 80 años trabajando con la petrolera estatal, y a Sempra Energy, que opera una planta de licuefacción de gas en Ensenada, Baja California. Esa instalación importa gas de Estados Unidos y lo exporta principalmente a mercados de Asia, o lo comercializa en México.

Sin condicionamientos al T-MEC

Sheinbaum negó que Trump haya planteado estos temas como condición para la revisión o ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Tampoco aceptó que se hayan vinculado a exigencias sobre seguridad, detención de políticos presuntamente ligados al narcotráfico o entrega de activos de Pemex.

La mandataria reiteró que cualquier colaboración debe respetar la Constitución y las leyes mexicanas, y que la relación bilateral se basa en la coordinación y la cooperación, no en la subordinación.