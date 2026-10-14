México: Sheinbaum niega la crisis del IMSS mientras médicos y enfermeras protestan por salarios, medicamentos y falta de especialistas

Publicado por Carlos Dominguez 14 de octubre, 2026

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que su país enfrente una crisis generalizada en el sistema de salud. Sin embargo, reconoció que existen carencias graves en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre ellas la falta de médicos especialistas, contratos precarios, salarios bajos, becas insuficientes para residentes y fallas en la distribución de medicamentos.

"Ahora, de ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal, tampoco", afirmó durante su conferencia de prensa matutina. Sus declaraciones se produjeron horas antes de una movilización nacional de trabajadores del IMSS.

Un diagnóstico incómodo

Sheinbaum admitió que, ahora que está haciendo el recorrido por el IMSS Bienestar, "faltan muchos médicos que todavía tienen contratos anuales, con menores sueldos que los que deben ser". También reconoció problemas logísticos para llevar medicamentos desde los almacenes hasta hospitales y centros de salud.

Aunque señaló que las Rutas de la Salud han permitido atender parte de estas dificultades en el IMSS Bienestar, subrayó la necesidad de automatizar los procesos logísticos y de digitalizar las unidades médicas y los expedientes clínicos.

El propio Gobierno informó que envió equipos desde el domingo a unidades médicas para detectar deficiencias hospital por hospital. "Lo que necesitamos hacer es un verdadero diagnóstico para poder atender lo que no está resuelto", señaló.

Sin embargo, Sheinbaum no presentó un calendario para concluir ese diagnóstico ni precisó qué hospitales serán atendidos primero.

La protesta del IMSS

Este martes, trabajadores del IMSS realizaron movilizaciones en varias entidades del país, incluida una marcha en la Ciudad de México. Los empleados exigieron un aumento salarial sustancial y denunciaron el desabastecimiento de medicamentos e insumos, situación que, según señalaron, afecta directamente la atención a los derechohabientes.

La propuesta salarial que la institución y el sindicato someterían a consulta este miércoles contempla un incremento del 2,9 % al sueldo tabular, más un 3,9 % en prestaciones. Este aumento del 2,9 % se encuentra por debajo de la inflación anual de septiembre, que fue de 3,45 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).