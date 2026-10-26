Brasil: los mercados reciben con un fuerte pesimismo la victoria de Lula da Silva

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ha sido acogida con un fuerte pesimismo por los mercados. La Bolsa de Valores de Sao Paulo (IBOVESPA) se desplomó casi un 17% al inicio de la jornada, llegando incluso a tener una breve suspensión bursátil antes de su apertura.

La IBOVESPA, el principal índice de América del Sur que está compuesta por grandes compañías, principalmente del sector energético —como Petrobras— y del financiero —como Itaú Unibanco—, abrió en menos de 170.000 puntos, registrando una caída de un 16,85% respecto al cierre de ayer.

Este fuerte desplome provocó una suspensión de las transacciones de unos 30 minutos.

El real se devalúa

El real también sufrió una fuerte pérdida: este lunes se devaluó más de un 10% tras la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil.

Al inicio de esta jornada, la moneda brasileña cayó un 10,7% frente al dólar, a 5,5750 reales por unidad de la divisa estadounidense.

Lula da Silva obtuvo el 51,74% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, logrando remontar el resultado obtenido en la primera tanda, donde quedó situado por detrás del candidato conservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Con este resultado, el mandatario, uno de los grandes referentes del socialismo en el continente, se mantiene en el poder por cuarta vez en su trayectoria.

Bolsonaro señaló que no reconoce la victoria de su contrincante, asegurando que su equipo presentará un recurso para que la justicia brasileña invalide estas elecciones y se repitan.

Desde el extranjero, el triunfo de Lula da Silva ha sido recibido con disparidad de opiniones. El presidente Donald Trump cuestionó el resultado y comparó la situación a la de las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

Varios mandatarios europeos, como Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) o Emmanuel Macron (Francia) felicitaron al ganador, mientras que Claudia Sheinbaum (México), Mark Carney (Canadá) o el dictador cubano Miguel Díaz-Canel fueron más efusivos a la hora de congratular a Lula da Silva.