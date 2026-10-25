"Estoy aquí. Con ustedes": María Corina Machado confirma su vuelta a Venezuela

"Estoy aquí. Con ustedes". Con estas palabras confirmaba María Corina Machado su vuelta a Venezuela. La líder opositora y premio Nobel de la Paz llevaba casi un año en el exilio tras su escapada de película para recibir el galardón en Suecia.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos"

Nada más salir la publicación, su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso en la misma red. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos".

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó González Urrutia en su mensaje.

Vídeo: así fue la llegada de Machado con sus fieles

Exiliada en Panamá, Machado aún no ha ofrecido detalles sobre cómo fue el retorno a su país, aunque sus seguidores compartieron en redes un vídeo de su llegada a la basílica de la Virgen de la Divina Pastora, en el estado de Lara.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.