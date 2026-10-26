Trump cuestiona la victoria de Lula en Brasil y la compara con las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump cuestionó públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje y la comparó con los comicios de 2020 en su país.

Según los medios que recogieron sus declaraciones, Trump afirmó que en Brasil se aplicó “el manual de Joe Biden”. También sostuvo que Bolsonaro era el claro favorito para la segunda vuelta y que los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen.

Lula obtuvo el 51,74 % de los votos frente al 48,26 % de Bolsonaro, con el 97,69 % de las urnas escrutadas, y se convirtió en el primer presidente brasileño con un cuarto mandato. Fue además la primera vez en la historia de Brasil que un candidato que no encabezó la primera vuelta gana la presidencia en la segunda ronda. Asumirá el 1 de enero de 2027.

De la cautela a la confrontación

El tono contrasta con los días previos. Durante la jornada electoral, Trump evitó pronunciarse sobre a quién apoyaba y se limitó a decir que estaban observando. Tras la primera vuelta, en cambio, había calificado como una gran victoria la ventaja de Flávio Bolsonaro. Aunque lo elogió, no lo respaldó formalmente.

La relación con Lula ya venía tensa. Los aranceles de Washington a Brasil y las presiones por el proceso contra Jair Bolsonaro habían deteriorado el vínculo entre ambos gobiernos.

Un resultado disputado

Flávio Bolsonaro desconoció el resultado y, según otros reportes, pidió la anulación de las elecciones. Hasta la noche del domingo, no había una reacción oficial de la Administración Trump, mientras presidentes latinoamericanos y figuras demócratas estadounidenses felicitaban a Lula.

Lo que viene

Medios argentinos consideran que la reacción de la Casa Blanca anticipa un escenario de fricción diplomática al inicio del nuevo mandato. Algunos analistas también leen el resultado como un freno a la racha de candidatos de derecha respaldados por Trump en la región.