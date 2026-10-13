El papa León XIV fue operado "con éxito" de un nódulo pulmonar

El papa León XIV entra en el hospital Gemelli para ser operado. 13 de octubre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 13 de octubre, 2026

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente "con éxito" este martes de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli (Roma, Italia), centro al que acuden los jefes de la Iglesia católica para pasar sus revisiones médicas o ser tratados de cualquier lesión o afección.

El Vaticano confirmó que la operación resultó exitosa y que Robert Prevost se encuentra en buen estado.

"La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", declaró la oficina de prensa del Vaticano en la red Telegram, en declaraciones recogidas por AFP.

León XIV ingresó a primera hora de la tarde (hora local) y fue intervenido horas después. La operación, liderada por el doctor Stefano Margaritora, era de bajo riesgo.

La Santa Sede ha estimado que el periodo de convalecencia del papa será de en torno a una semana, habiendo tenido que cancelar sus citas oficiales próximas.

Prevost tiene programado un viaje a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. Visitará Uruguay, Argentina y Perú.