Francia vive una nueva jornada de protestas bajo un fuerte despliegue policial
Las autoridades desplegaron 70.000 agentes y reportaron 135 detenidos en una jornada marcada por las restricciones a las manifestaciones y la tensión política.
Miles de personas salieron a las calles de Francia este sábado en una nueva jornada de protestas bajo un fuerte despliegue policial y con restricciones a algunas concentraciones, después de la violencia registrados la semana pasada.
El Gobierno del presidente Emmanuel Macron, que dejará el poder en mayo, busca evitar nuevas escenas de violencia y saqueos como las ocurridas durante las movilizaciones anteriores, que generaron repercusiones internacionales.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó a primera hora de la tarde que 135 personas habían sido detenidas y que las fuerzas de seguridad habían incautado diversos objetos, entre ellos bolas de metal, fuegos artificiales y una katana.
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Nuñez había advertido el viernes que las autoridades serían "intransigentes" y anunciado un dispositivo de seguridad con 70.000 agentes, unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados de la gendarmería y helicópteros.
En Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron granadas de gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de unas 150 personas que intentaba bloquear el tráfico en una zona donde las autoridades habían prohibido las concentraciones.
El Gobierno atribuye los disturbios anteriores a grupos de ultraizquierda a los que se habrían sumado delincuentes que aprovecharon las movilizaciones para saquear comercios.
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