Francia vive una nueva jornada de protestas bajo un fuerte despliegue policial

Miles de personas salieron a las calles de Francia este sábado en una nueva jornada de protestas bajo un fuerte despliegue policial y con restricciones a algunas concentraciones, después de la violencia registrados la semana pasada.

El Gobierno del presidente Emmanuel Macron, que dejará el poder en mayo, busca evitar nuevas escenas de violencia y saqueos como las ocurridas durante las movilizaciones anteriores, que generaron repercusiones internacionales.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó a primera hora de la tarde que 135 personas habían sido detenidas y que las fuerzas de seguridad habían incautado diversos objetos, entre ellos bolas de metal, fuegos artificiales y una katana.

Nuñez había advertido el viernes que las autoridades serían "intransigentes" y anunciado un dispositivo de seguridad con 70.000 agentes, unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados de la gendarmería y helicópteros.

En Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron granadas de gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de unas 150 personas que intentaba bloquear el tráfico en una zona donde las autoridades habían prohibido las concentraciones.

El Gobierno atribuye los disturbios anteriores a grupos de ultraizquierda a los que se habrían sumado delincuentes que aprovecharon las movilizaciones para saquear comercios.