Francia: Macron acusa a la ultraizquierda de querer “hacer caer la República”, mientras el ministro de Justicia confirma que 217 personas están encarceladas por los disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó este jueves a grupos de extrema izquierda de querer "hacer caer la República" durante los disturbios del pasado fin de semana, mientras el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que 217 personas han sido encarceladas entre las 2.700 puestas bajo custodia policial.

"Actos sediciosos" de la ultraizquierda

Al término de una reunión en el Elíseo con los servicios de inteligencia, Emmanuel Macron afirmó: "Hemos tenido a la vez actos políticos e incluso sediciosos llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda cuyo objetivo es hacer caer la República".

Este fin de semana están previstas nuevas manifestaciones por motivos que supuestamente incluyen el aumento del coste de la vida. En ese sentido, el presidente anunció que el sábado solo se permitirán las manifestaciones organizadas por sindicatos y se ofrecerán circuitos alternativos para proteger los "centros urbanos" y los "comercios y edificios".

"La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", afirmó Macron, advirtiendo de que las peticiones formuladas por "gente que no tiene ninguna legitimidad para ello" serán rechazadas.

217 encarcelados en juicios exprés

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció este jueves, fuera de la prisión de Fleury-Mérogis, que 217 personas fueron encarceladas entre las 2.700 puestas bajo custodia policial tras los actos de violencia y saqueos del pasado fin de semana. "Esta cifra sigue aumentando considerablemente", precisó.

El ministro declaró a los periodistas que, de los 217 encarcelados, "la mitad no tenía antecedentes penales", y añadió que "en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años".

Los tribunales franceses han dictado sentencias rápidas, incluyendo penas de prisión, en procesos acelerados para los acusados por los disturbios. Darmanin se ha comprometido a supervisar la celebración de estos juicios acelerados para resolver rápidamente la acumulación de casos pendientes y que estos sirvan de medida disuasoria.