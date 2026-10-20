La Francia Insumisa: el partido de extrema izquierda, vinculado a los DSA y a la izquierda latinoamericana, al que el Gobierno francés acusa de estar detrás de las protestas violentas

En Francia, las protestas supuestamente contra el coste de la vida iniciadas el pasado día 17 dejan por el momento un balance oficial de 2.397 detenciones y 997 policías y gendarmes heridos, siete de gravedad, según el Ministerio del Interior. El Ayuntamiento de Limoges quedó en gran parte reducido a cenizas tras un incendio provocado, y cientos de comercios fueron saqueados o dañados en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes y otras ciudades.

El Gobierno de Emmanuel Macron ha señalado a la ultraizquierda, y en particular a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, partido que mantiene vínculos con los Democratic Socialists of America (DSA), como uno de los responsables de un clima político que convirtió una movilización social en un desafío al orden republicano.

Durante las protestas, el primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó en X: "Grupos de ultraizquierda han organizado la violencia en varias ciudades de Francia; delincuentes se han mezclado con ellos para saquear y destruir". Al día siguiente, en declaraciones recogidas por La Depeche, exigió a LFI que definiera claramente su posición. Entre las fuerzas del orden y los vándalos, "hay que elegir un bando", afirmó. "O se está en el bando de la República, y por tanto de las fuerzas del orden y de quienes protegen a las personas y los bienes y aplican las leyes, o se está del lado de los vándalos, o del lado de quienes tienen un proyecto violento contra la República".

La mayoría de los manifestantes salió el sábado a la calle de forma pacífica para reclamar mejoras salariales, poder adquisitivo y servicios públicos. Sin embargo, la violencia de grupos radicales no fue un accidente aislado y se alineó con una retórica política, especialmente de LFI y otros sectores de la ultraizquierda, que durante años ha presentado al Estado, a la policía y a las instituciones como el enemigo.

Las responsabilidades de los altos cargos de LFI

Jean-Luc Mélenchon, de 75 años, es el líder de LFI y su candidato a las elecciones presidenciales de 2027. Fundó el partido en 2016 y ha construido su fuerza política sobre una narrativa de ruptura permanente: el pueblo frente a las élites, la izquierda frente al sistema, la calle frente a las instituciones.

Mélenchon participó en la manifestación de París del pasado día 17 al frente de la columna de LFI, junto a la diputada Mathilde Panot. Su presencia buscaba capitalizar el malestar social, pero también colocó al partido en el centro de una crisis de orden público que no ha sabido desactivar.

En las horas posteriores a los disturbios, el líder de LFI multiplicó las declaraciones de confrontación. Así, en X escribió: "En París, el mando aberrante ha abierto la puerta al caos. Los jefes ya no saben qué hacer, la tropa tiene miedo y se desata." El mismo día acusó a Lecornu de haber "jugado con fuego" y de ser "solo un comisionado que está provocando una crisis de régimen".

"En cuanto a los policías, debería usted preguntarse: este poder ha organizado el desorden con sus decisiones aberrantes e incompetentes", añadió el izquierdista.

En su intervención del día 18 en la cadena LCI, Mélenchon calificó al primer ministro de "pobre tipo que está a la cabeza de un Gobierno que ya no controla nada" y reafirmó que "la policía obedece órdenes aberrantes". Preguntado por los policías heridos, respondió que eso forma parte de "los riesgos del oficio", frase que revela una falta de empatía elemental hacia quienes arriesgan su integridad para proteger a ciudadanos y bienes públicos.

Al mismo tiempo, Mélenchon pidió a quienes comparten su lucha que "no tienen nada que hacer en el saqueo o la destrucción" y aseguró haber llamado a la no violencia. El problema es que esa condena llega tarde y suena poco creíble cuando va acompañada de una retórica que culpa sistemáticamente a las fuerzas del orden y al Gobierno de haber "organizado el desorden".

Mélenchon y la izquierda estadounidense Democratic Socialists of America (DSA).

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​En abril de 2025, Mélenchon viajó a Nueva York ycontó con la participación del excongresista Jamaal Bowman y de la concejala Tiffany Cabán, ambos vinculados a DSA. El propio NYC-DSA describió el encuentro como una continuación de la "relación especial" entre ambas organizaciones.

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​Durante esa visita, Mélenchon también se refirió a la movilización de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez contra Donald Trump, y expresó interés en reunirse con AOC. Además, respaldó la candidatura de Zohran Mamdani, entonces aspirante a la alcaldía de Nueva York y vinculado a DSA.

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​Tras la victoria de Mamdani, la diputada LFI Clémence Guetté "Expreso toda nuestra alegría y mis felicitaciones a nuestros aliados de DSA, los Democratic Socialists of America, que han conquistado la alcaldía de una de las ciudades más grandes del planeta".

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​"Los DSA son nuestros homólogos americanos, tenemos vínculos con ellos", Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa han mantenido contactos e intercambios con sectores de la izquierda radical estadounidense, especialmente con los​En abril de 2025, Mélenchon viajó a Nueva York y participó en un acto organizado por el capítulo de DSA de la ciudad . El evento, titulado "Combatir a Trump y a la extrema derecha, construir la izquierda",, ambos vinculados a DSA. El propio NYC-DSA describió el encuentro como una continuación de la "relación especial" entre ambas organizaciones.​Durante esa visita, Mélenchon también se refirió a la, y expresó interés en reunirse con AOC. Además, respaldó la candidatura de Zohran Mamdani, entonces aspirante a la alcaldía de Nueva York y vinculado a DSA.​Tras la, la diputada LFI Clémence Guetté declaró Expreso toda nuestra alegría y mis felicitaciones a nuestros aliados de DSA, los Democratic Socialists of America, que han conquistado la alcaldía de una de las ciudades más grandes del planeta". estimó Clémence Guetté.

Manon Aubry acusa a la policía de "mutilar"

La eurodiputada Manon Aubry, de LFI y presidente de uno de los grupos de la izquierda en el Parlamento Europeo, ha mantenido un discurso de confrontación con las fuerzas del orden en Francia. En las semanas previas al día 17, durante las violentas movilizaciones de estudiantes de secundaria, que comenzaron a mediados de septiembre, escribió en X que "la policía mutila" y que "el conjunto de las armas letales que han mutilado a nuestros hijos deben ser inmediatamente prohibidas". También afirmó que "Francia es el único país de Europa que dispara municiones explosivas contra sus manifestantes" y pidió a la Unión Europea que condenara esas "violencias policiales".

Cabría preguntarse de qué lado está la violencia cuando, según cifras del Ministerio del Interior citadas por FranceInfo, las movilizaciones de estudiantes de secundaria iniciadas a mediados de septiembre dejaron 937 policías y gendarmes, 248 alumnos y 149 miembros del personal educativo heridos, al menos 24 centros escolares incendiados o saqueados y daños estimados en un mínimo de 30 millones de euros (casi $34 millones).

Durante la jornada del día 17, Aubry participó en la manifestación de París y declaró a Euronews: "Nunca he sido partidaria de la violencia de ninguna forma, pero tampoco apoyo que la policía utilice armas de guerra contra niños". Posteriormente culpó al Gobierno de haber "organizado el desorden" y sostuvo que las violencias eran responsabilidad del Ejecutivo de Macron.

Aubry también publicó en X un mensaje en el que se dirigió al ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificándolo de "el mutilador". Con esa expresión, responsabilizó al responsable político de la seguridad interior de las mutilaciones sufridas por manifestantes, especialmente jóvenes, a causa del uso de armas de mantenimiento del orden por parte de las fuerzas de seguridad.

Rima Hassan: el flanco más radical de LFI

Rima Hassan, eurodiputada de La Francia Insumisa nacida en 1992 en el campo de refugiados palestinos de Neirab, cerca de Alepo, Siria, llegó a Francia de niña y obtuvo la nacionalidad francesa. Jurista de formación, se ha convertido en una de las voces más radicales del partido en materia de política exterior, especialmente en la defensa de la causa palestina.

Hassan ha defendido de forma reiterada que las acciones de Hamás del 7 de octubre de 2023 eran "legítimas desde el punto de vista del derecho internacional", aunque ha matizado que las víctimas civiles eran moralmente inaceptables. Sus posiciones han sido denunciadas por opositores como una forma de relativización del terrorismo.

En marzo de 2026 publicó en X una cita, que luego borraría, atribuida a Kozo Okamoto, uno de los autores del atentado de 1972 en el aeropuerto de Tel Aviv que dejó 26 muertos: "He dedicado mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no será solo un derecho, sino un deber". El mensaje fue señalado por el Ministerio del Interior, la Licra y la Organización Judía Europea. Hassan fue detenida y está siendo juzgada en París por apología del terrorismo. El proceso, que comenzó el 19 de octubre de 2026, puede acarrearle hasta siete años de prisión.

También protagonizó un incidente en el Parlamento Europeo al retirar una bandera israelí durante una exposición conmemorativa del 7 de Octubre. Para sectores conservadores, la trayectoria de Hassan ilustra cómo LFI, en su flanco más radical, normaliza o relativiza formas de violencia política cuando se enmarcan en determinadas causas.