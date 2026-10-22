Irlanda: una campaña pide a los abuelos que no den abrazos a sus nietos sin consentimiento

Una campaña financiada con fondos públicos del Gobierno de Irlanda a través del programa We-Consent ("Nosotros Consentimos"), impulsada por el Dublin Rape Crisis Centre (DRCC), generó una fuerte polémica al sugerir que los abuelos deberían pedir consentimiento antes de abrazar a sus nietos, equiparando el afecto familiar con el consentimiento sexual. Las críticas de políticos y del ministro de Justicia obligaron a retirar el vídeo.

Una campaña que equipara el afecto con el consentimiento sexual

El vídeo, de unos 25 segundos y difundido en redes sociales como parte del programa We-Consent, mostraba a dos abuelos llegando a una casa. Mientras el nieto los abrazaba con entusiasmo, la niña permanecía visiblemente incómoda ante el contacto físico. La locución cerraba con el mensaje: "No todo el mundo quiere un abrazo. Ni siquiera de las personas que los quieren. ¿Incómodo? Quizá. ¿Importante? Absolutamente".

La campaña, financiada por el Departamento de Justicia irlandés, la agencia estatal Cuan y Community Foundation Ireland, buscaba enseñar a los niños que pueden establecer límites sobre su cuerpo, pero el resultado fue percibido por muchos como una criminalización innecesaria del afecto familiar.

La retirada tras la polémica

El DRCC retiró el vídeo después de una ola de críticas de políticos y del propio ministro de Justicia, Jim O'Callaghan, quien calificó en X el mensaje de "inapropiado y humillante para los abuelos" y afirmó que "no representa los puntos de vista del Gobierno".

"Va sin decir que tener abuelos cariñosos en la vida de un niño es algo increíblemente positivo que debe ser apreciado, no algo contra lo que haya que hacer campaña", declaró O'Callaghan.

El Departamento de Justicia precisó que los vídeos fueron producidos por el DRCC a bajo coste con voluntarios y que no formaban parte de una campaña publicitaria del Gobierno, aunque el programa We-Consent recibe financiación del Departamento de Justicia, además de otros departamentos y organismos estatales.

Una campaña financiada con dinero público We-Consent se lanzó en marzo de 2023 como una campaña nacional de tres años para "informar, educar y comprometer a todos los miembros de la sociedad irlandesa sobre el consentimiento".



Según Gript, el DRCC recibió casi 1,3 millones de euros (1,46 millones de dólares) en fondos estatales para We-Consent y proyectos relacionados entre 2021 y 2025.



El Departamento de Justicia aportó 923.776 euros en subvenciones centradas en el consentimiento entre 2021 y 2023, mientras que la agencia estatal Cuan aportó 375.535 euros entre 2024 y 2025. como una campaña nacional de tres años para "informar, educar y comprometer a todos los miembros de la sociedad irlandesa sobre el consentimiento".Según datos publicados por el medio irlandés, el DRCC recibió casi 1,3 millones de euros () en fondos estatales para We-Consent y proyectos relacionados entre 2021 y 2025., mientras que la agencia estatal Cuan aportó 375.535 euros entre 2024 y 2025.

Críticas políticas

En un comunicado, el senador Gareth Scahill, del partido de centroderecha Fine Gael, calificó la campaña de "ofensiva" y de "pérdida de recursos", al considerar que se había utilizado dinero público para proyectar una imagen sospechosa del afecto ordinario entre familiares.

Peadar Tóibín, líder del partido de derecha conservadora Aontú, fue más contundente: describió el mensaje como "una locura" y advirtió de que podía "plantar la semilla de que el abrazo de un abuelo puede ser insidioso".

"Para cualquiera equiparar relaciones sexuales entre personas y un abuelo abrazando a su nieto es absolutamente inexacto y completamente incorrecto", declaró Tóibín en RTÉ Radio 1.