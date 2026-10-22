El precio del petróleo cierra sin grandes movimientos pese a exportaciones de Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron este miércoles prácticamente sin cambios, ya que el buen comportamiento de las exportaciones de hidrocarburos procedentes de Oriente Medio contrastó con los nuevos ataques en la región.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, apenas cedió un 0,03%, hasta 108,79 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes y cuyo primer día de uso como contrato de referencia fue este miércoles, perdió un 0,69%, hasta 97,15 dólares.

Según los datos de la plataforma Kpler, las exportaciones de Oriente Medio, incluyendo las rutas alternativas que rodean el estrecho de Ormuz, superaron los 24 millones de barriles diarios durante la semana que finalizó el 18 de octubre, frente a los 23,3 millones de barriles diarios antes de la guerra.

El miércoles se escucharon explosiones en la provincia iraní de Hormozgán (sureste) que bordea Ormuz, informó un medio estatal.

La situación sigue siendo también muy tensa en Arabia Saudita, objetivo desde hace varias semanas de ataques casi diarios por parte de los hutíes proiraníes de Yemen.