La epidemia de ébola en República Democrática del Congo supera los 3.000 muertos

(Archivo) Imágenes de los cementerios en RD Congo por el ébola AFP

Publicado por Diane Hernández 2 de septiembre, 2026

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya más de 3.000 muertos, según un último balance de las autoridades congoleñas publicado este miércoles y replicadas por la AFP.

La epidemia, declarada oficialmente a mediados de mayo, afecta a zonas conflictivas del este y el noreste del país.

Hasta el momento, el virus ha causado 3.007 muertes y ha contagiado a 6.186 personas, con una tasa de letalidad del 48,6%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño (INSP). Se han contabilizado unos 1.409 casos de recuperación.

Más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

La peor epidemia registrada hasta entonces en la RDC dejó cerca de 2.300 muertos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.

La epidemia actual, que comenzó en la remota provincia de Ituri (noreste), está causada por la cepa Bundibugyo, contra la que por el momento no existen vacunas ni tratamientos homologados.

El virus se ha propagado a seis provincias y afecta a zonas donde la presencia del Estado es débil y donde grupos armados mantienen una inseguridad permanente.