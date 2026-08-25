Seis meses de guerra con Irán: tensión en Ormuz, presión económica y mercados atentos al petróleo

Publicado por Williams Perdomo 25 de agosto, 2026

Seis meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente, el conflicto con Irán mantiene prácticamente paralizado el estratégico estrecho de Ormuz, deja a miles de marineros varados en el golfo y sigue generando presión sobre los mercados energéticos y financieros.

Según un análisis de AFP basado en datos del rastreador marítimo Kpler, antes de que Irán bloqueara el estrecho en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en febrero, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado atravesaba esta vía marítima.

Después de que Irán cerrara el estrecho el 1 de marzo, el tráfico de buques de carga cayó a un promedio de 10 tránsitos diarios, frente a los 95 registrados cada día en febrero. Un acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán en junio permitió una recuperación temporal hasta los 36 tránsitos diarios, pero la cifra volvió a descender a un promedio de 15 entre la reanudación de las hostilidades, el 8 de julio, y el 22 de agosto.

Rutas marítimas alteradas

Antes de la guerra, los buques atravesaban el estrecho por una ruta central adoptada por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Ahora existen dos rutas diferenciadas: una al norte, cerca de la costa iraní —la única autorizada por Teherán—, y otra al sur, entre la costa de Omán y zonas donde podría haber minas.

Durante el período de relativa calma entre el 17 de junio y el 7 de julio, un promedio de nueve barcos diarios utilizó la ruta iraní y ocho la omaní. El resto navegó por rutas no identificadas o por el corredor tradicional de la OMI.

Desde el colapso del alto el fuego el 8 de julio, dos tercios de los tránsitos han pasado a ser “oscuros” o desconocidos, frente a menos del 1% antes de la guerra, según Kpler.

Estos tránsitos corresponden a embarcaciones cuya ruta exacta no puede confirmarse debido a la falta de datos provocada por transpondedores desactivados, señales interferidas o ausencia de imágenes satelitales.

La presión también llega a los mercados

La situación en Ormuz se produce mientras Estados Unidos intensifica su presión económica sobre Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la Casa Blanca estaba declarando un “Día D económico” contra Teherán y amenazó con actuar contra países que mantengan relaciones comerciales con Irán.

Bessent dijo que el objetivo de Washington era cortar las vías económicas que mantienen al régimen iraní y advirtió que los países que no se sumen a las sanciones “compartirán” el aislamiento de Irán.

El Departamento del Tesoro señaló que las nuevas sanciones estarán dirigidas contra los sectores iraníes de activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

La ofensiva económica llega mientras las conversaciones para reabrir el estrecho de Ormuz permanecen estancadas y ninguna de las partes muestra señales de ceder. La incertidumbre ha contribuido a mantener elevados los precios del petróleo durante buena parte de agosto, alimentando temores de inflación a largo plazo y presionando a los mercados de bonos.

El petróleo, sin embargo, retrocedió el martes después de que los dos principales contratos cayeran más de 2% el lunes tras los anuncios de Bessent. El Brent se situaba en $91,68 por barril, mientras que el West Texas Intermediate cotizaba en $84,46, según las cifras disponibles a las 08:10 GMT.

Las bolsas miran a Nvidia Mientras los inversores siguen de cerca la evolución de la guerra y sus efectos sobre la energía, los mercados bursátiles también están atentos a los resultados de Nvidia, considerados una referencia para evaluar el auge de la inteligencia artificial.



Las acciones asiáticas registraron en su mayoría avances este martes, pese al comportamiento negativo de Wall Street en la jornada anterior. Tokio, Seúl, Shanghái, Taipéi, Singapur, Sídney y Wellington cerraron al alza, mientras Hong Kong terminó prácticamente sin cambios.



Los inversores también siguen las próximas publicaciones de resultados de empresas tecnológicas como Salesforce y Marvell, además de las señales que pueda ofrecer el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante la reunión anual de banqueros centrales, economistas y responsables financieros en Jackson Hole, Wyoming.

Con la guerra entrando en su sexto mes, el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de presión para el comercio energético mundial, mientras la incertidumbre sobre su reapertura mantiene a los mercados atentos a cualquier cambio.