Estados Unidos impulsa la transición en Venezuela con una inesperada reunión entre el chavismo y una figura de oposición

Dinorah Figuera durante la reunión de este jueves con Jorge Rodríguez.Federico PARRA-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de junio, 2026

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional actual y representante del régimen interino venezolano, se reunió este jueves en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, en un sorpresivo encuentro promovido por el gobierno de Estados Unidos.

A través de un pronunciamiento oficial emitido por el Departamento de Estado, la administración norteamericana dio la bienvenida a este acercamiento, entendiéndolo como un paso fundamental para el diseño de una hoja de ruta destinada a abrir un diálogo político enfocado en una transición democrática para el país.

Para Washington, el valor de este acercamiento radica en el cumplimiento estricto de una agenda con reformas estructurales profundas.

La diplomacia estadounidense dejó claro que vigilará el desarrollo de los compromisos técnicos adquiridos, con el fin de que las conversaciones respondan verdaderamente a las aspiraciones de libertad de la ciudadanía venezolana y no a intereses particulares de permanencia en el poder.

Las exigencias de la Casa Blanca para un cambio institucional

El respaldo de Washington no representa un cheque en blanco para las autoridades interinas de Caracas, sino un mecanismo de presión para forzar el retorno de la república.

El Departamento de Estado enfatizó que la agenda de trabajo pactada debe enfocarse en prioridades institucionales ineludibles para encauzar la transición democrática:

La reconstrucción integral de las instituciones democráticas del país, severamente erosionadas por el centralismo.

del país, severamente erosionadas por el centralismo. El fortalecimiento urgente del Consejo Nacional Electoral (CNE) para devolverle la transparencia y la independencia técnica.

para devolverle la transparencia y la independencia técnica. El restablecimiento definitivo de garantías sólidas y duraderas que permitan una participación política sin persecuciones ni proscripciones.

que permitan una participación política sin persecuciones ni proscripciones. La restitución plena de las libertades cívicas esenciales necesarias para que exista un debate político abierto, plural y seguro.

Respaldo al último bastión legítimo de la libertad

Frente a la arquitectura institucional edificada por el oficialismo, los Estados Unidos ratificaron su reconocimiento y apoyo al diálogo conducido por la Asamblea Nacional de 2015.

El Departamento de Estado recordó de manera contundente que dicho órgano legislativo representa la última entidad elegida democráticamente en Venezuela que cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.

La diplomacia estadounidense catalogó este primer encuentro como un paso inicial dentro de un proceso exhaustivo y deliberado que busca asegurar, en última instancia, el restablecimiento de una sociedad venezolana completamente libre y abierta.

Asimismo, Washington informó que espera la continuidad de estas conversaciones entre los distintos partidos políticos del país y el régimen interino en las próximas semanas dentro de la capital venezolana para formalizar el inicio de las mesas de trabajo técnico.