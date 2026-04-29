EEUU ratifica su apoyo a Panamá ante la "amenaza" que representa China en el Canal de Panamá

Un buque de la Guardia Costera de EEUU navega por el Canal de Panamá AFP .

Publicado por Alejandro Baños 29 de abril, 2026

Estados Unidos encabezó a un grupo de países americanos que trasmitieron su apoyo a Panamá ante la "amenaza" que supone China para el control del Canal de Panamá.

En un comunicado, el Departamento de Estado (DOS) informó de que "la presión económica selectiva" de China, además de las acciones que está tomando en la región, "constituyen un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y de infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio".

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida", indicó el DOS.

"Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá constituye una amenaza para todos nosotros", agregó.

A la declaración de Estados Unidos se sumaron Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago.

China acusa a EEUU de quuerer apropiarse del Canal de Panamá

En declaraciones recogidas por AFP, el régimen comunista chino criticó el comunicado emitido por el DOS y sus socios, apuntando a que EEUU quiere apropiarse del Canal de Panamá.

"¿Quién codicia el canal de Panamá y trata de convertir esta vía navegable internacional, que debería ser neutral en todo momento, en su propio canal privado? ¿Y quién desprecia la soberanía de los países de la región?", dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. "Creo que la respuesta está clara".

Estados Unidos, "con una hipocresía desconcertante, siembra rumores y calumnia a diestro y siniestro", añadió el funcionario chino.

Panamá reafirma la neutralidad del Canal de Panamá

También se pronunció el Gobierno panameño. A través de un comunicado, su ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, "reafirmó la importancia de la neutralidad del Canal de Panamá como pilar para el comercio global".