Mundial 2026: el árbitro de la final fue retenido por una trama de prostitución y narcotráfico

Publicado por Alejandro Baños 17 de julio, 2026

El árbitro designado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para la final del Mundial 2026, el esloveno Slavko Vincic, estuvo involucrado hace seis años en una trama de prostitución y tráfico de drogas en Bosnia y Herzegovina.

Vincic fue retenido por las autoridades en calidad de testigo. Tras declarar, fue puesto en libertad sin cargos.

Los sucesos ocurrieron en 2020. Según contó el propio Vincic en una entrevista en el periódico esloveno Vecer, él no supo en ningún momento que estaba cerca de en una trama delictiva.

"Tengo mi propia empresa y estaba en Bosnia y Herzegovina para una reunión de negocios. Acepté una invitación a almorzar, lo que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento. Estaba sentado en una mesa con mis compañeros de trabajo, de repente llegó la policía y pasó lo que pasó", explicó Vincic.

"No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni tampoco mis socios comerciales. Sí, nos llevaron a la policía y nos interrogaron como testigos, pero cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, pudimos irnos", agregó el árbitro esloveno.

En aquella operación, las autoridades bosnias arrestaron a 35 personas, además de incautarse de cuatro paquetes de cocaína, diez pistolas, tres chalecos antibalas y miles de dólares en efectivo.

Vincic es uno de los árbitros más reputados del fútbol internacional. La final será el cuarto partido del Mundial 2026 que dirija. Aparte, ha arbitrado grandes eventos como la final de la UEFA Champions League 2024.