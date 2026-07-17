“Diosdado Cabello está más servil que nunca a Trump, pero esto no le garantizará librarse de la justicia de Estados Unidos”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista David Placer, con quien conversó sobre los recientes reportes que informan sobre la intención de la Administración del presidente Donald Trump de enviar miles de funcionarios a Venezuela para encargarse directamente de la transición.

“La Administración Trump no quiere que el dinero de la ayuda humanitaria pase por Delcy Rodríguez. A pesar de que Trump haya dicho que hay un buen entendimiento, sabemos que Marco Rubio tiene dudas más que sustentadas para sospechar que el dinero de la ayuda humanitaria puede terminar en los bolsillos y bancos de los paraísos fiscales donde históricamente los jerarcas del chavismo han desviado el dinero y los fondos públicos. […] El regreso de María Corina Machado al país puede suponer un punto de inflexión en la realidad política de Venezuela, pero Delcy Rodríguez se está empleando fuerte con los lobbies y está tratando de impedirlo o retrasarlo lo máximo posible. […] Diosdado Cabello está cooperando, está ahora mismo más servil que nunca, está entregando incluso mucho más de lo que Estados Unidos le está pidiendo. Está dispuesto a entregar a quien sea con tal de salvarse y librarse del destino que ya tuvo Nicolás Maduro. Pero esto tampoco le garantiza ningún acuerdo con Estados Unidos para librarse de la justicia”, dijo Placer.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.