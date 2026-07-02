España | El gran festín migratorio de Sánchez: casi 1,2 millones de regularizaciones en casi tres meses

Publicado por Carlos Dominguez 2 de julio, 2026

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha culminado uno de los mayores procesos de regularización masiva de inmigrantes de la historia reciente de España. Según datos oficiales difundidos este jueves, se registraron 1.174.978 solicitudes en el plazo extraordinario abierto entre mediados de abril y el 30 de junio.

Según la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ya se han tramitado más de 600.000 solicitudes. AFP reportó que un 67% de los solicitantes provienen de América Latina, mientras que un 22,9% llegaron desde África. Colombia lidera con diferencia (25,9%), seguido de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%) y Perú (8,8%).

Además, el perfil predominante es joven y masculino: ocho de cada diez tienen menos de 45 años y el 57 % son hombres.

Los solicitantes debían acreditar al menos cinco meses de presencia en España a 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales. Por su parte, las autoridades tienen un plazo de tres meses para tramitar las solicitudes y decidir si otorgan o no un permiso de residencia y trabajo, válido exclusivamente en territorio español.

Un plan migratorio desbocado

Este plan, vendido por el presidente del Gobierno español como una política migratoria de acogida, se ha convertido en el estandarte de su desgastado Ejecutivo en medio de múltiples escándalos de corrupción y a contracorriente del endurecimiento migratorio que aplican numerosos países de la Unión Europea (UE) con políticas soberanistas.

El martes, poco antes de que venciera el plazo, Pedro Sánchez anunció que se habían superado el millón de solicitudes, duplicando con creces la previsión inicial del Gobierno, que esperaba beneficiar a unos 500.000 inmigrantes.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), de centro-derecha, junto con la formación de derecha Vox, se han posicionado firmemente en contra de este amplio plan de regularización, denunciando respectivamente una política "insostenible" y una "invasión migratoria".