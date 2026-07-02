El jefe de la delegación negociadora iraní insta a vengar la muerte de Jamenei con una asistencia masiva al funeral

Publicado por AFP 2 de julio, 2026

El jefe de la delegación negociadora de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, pidió este jueves una asistencia masiva al funeral de Ali Jamenei para vengar la muerte del líder supremo en los ataques estadounidenses e israelíes al inicio de la guerra.

"Invito a todo el pueblo iraní... a escribir una página gloriosa en la historia del Irán islámico con vuestra presencia" en las ceremonias fúnebres que comenzarán el sábado, dijo Ghalibaf, quien también es presidente del Parlamento iraní.

"El grito de venganza de la nación debe resonar en los oídos de todo el mundo", añadió en un comunicado.

El funeral de Jamenei, inicialmente aplazado en pleno apogeo de la guerra en Oriente Medio, tendrá lugar mientras Irán y Estados Unidos respetan un frágil alto el fuego tras firmar un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto.

Jamenei, figura espiritual para muchos chiitas, falleció a los 86 años en su residencia del centro de la capital iraní el 28 de febrero, el primer día de la guerra.

Su funeral público comenzará el sábado, y su cuerpo será velado en el colosal complejo de la Gran Mosalla, en el centro de Teherán, donde se celebran las principales oraciones del viernes, las ceremonias oficiales y las reuniones religiosas.

También se expondrán los cuerpos de sus familiares fallecidos.

Se espera que las ceremonias atraigan entre 15 y 20 millones de dolientes, según las autoridades, lo que lo convertiría en el mayor funeral de Estado de la historia del país.

"Irán... se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de su historia", afirmó Ghalibaf.

Teherán, así como las ciudades santas de Qom y Mashhad —que acogerán las fases posteriores de las ceremonias fúnebres y de entierro—, observarán días festivos mientras se desarrollen los actos.

Las autoridades han ordenado que las oficinas públicas y privadas de Teherán permanezcan cerradas desde el sábado hasta el lunes, mientras que las restricciones de tráfico impedirán el acceso de los vehículos particulares a gran parte del centro de la ciudad.

El espacio aéreo sobre Teherán estará parcialmente cerrado a partir del viernes y totalmente cerrado el lunes.

Tras las ceremonias en Teherán, el cuerpo de Jamenei será trasladado a las ciudades santas iraquíes de Nayaf y Karbala antes de su entierro el 9 de julio en el santuario del imán Reza, en la ciudad nororiental de Mashhad, su lugar de nacimiento.

Sin embargo, en la ceremonia principal de Teherán, aún se desconoce si estará presente el hijo y sucesor de Jamenei Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde que asumió el cargo de líder supremo.

Se espera que asistan al funeral representantes de unos 30 países, además de una gran afluencia de personas procedentes de los países vecinos Irak, Afganistán y Pakistán.