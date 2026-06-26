Donald Trump insiste tras el bombardeo a un carguero por parte de Irán de que EEUU se encuentra en "una posición de fuerza absoluta" en las negociaciones y los ayatolás "quieren el acuerdo"

Publicado por Israel Duro 26 de junio, 2026

Donald Trump insistió en que la situación en Oriente Medio sigue igual a pesar del ataque por parte de miembros de los Guardianes de la Revolución contra un barco en el estrecho de Ormuz. El presidente aseguró que Teherán "está muy interesado en alcanzar un acuerdo" y que EEUU mantiene "una posición de fuerza absoluta" en las conversaciones.

El presidente, que destacó que, pese al incidente el estrecho de Ormuz permanece abierto e insistió en que el Régimen está de rodillas tras los ataques: "Les hemos dado una paliza tremenda y ahora estamos negociando desde una posición de fuerza absoluta. Fuerza absoluta. Lo saben.”

Cena con agricultores estadounidenses

El presidente realizó estas declaraciones durante una cena con agricultores estadounidenses en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Trump insistió a su audiencia que Irán podría convertirse en un nuevo mercado para los agricultores estadounidenses, y afirmó que la Administración utilizará el dinero congelado iraní para comprar "trigo, soja y maíz" de productores norteamericanos, dado que Teherán se enfrenta a una escasez de alimentos.

"No tendrán un arma nuclear. Han aceptado eso"

Además, Trump volvió a hacer hincapié en que Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo con nosotros", al tiempo que insistió en que no se permitirá que Teherán obtenga un arma nuclear: "No tendrán un arma nuclear. Han aceptado eso".