Bolivia: el presidente Paz decreta el estado de excepción tras más de seis semanas de protestas violentas

Publicado por Carlos Dominguez 20 de junio, 2026

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares, tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos cercanos al exmandatario izquierdista Evo Morales, que exigen su renuncia.

Paz justifica la emergencia nacional

El líder centroderechista había alcanzado el viernes un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para calmar la situación del país, pero AFP informó que los indígenas de la Federación Túpac Katari y los cocaleros afines a Morales decidieron continuar con los bloqueos de carreteras.

"Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional", afirmó el jefe de Estado durante un mensaje difundido por el canal estatal desde Palacio de Gobierno. Además, aseguró que toma la medida ante "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo".

El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió en noviembre tras 20 años de gobiernos de izquierda, acusa al exmandatario Morales de alentar las manifestaciones y de usar dinero proveniente del narcotráfico.

La escalada de las protestas en Bolivia

Desde principios de mayo, obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para demandar al Gobierno soluciones a la crisis económica y para rechazar lo que consideran la venta de gasolina de baja calidad que generó amplio descontento.

Ante la falta de acuerdos, estos sectores elevaron sus demandas hasta pedir la renuncia presidencial, y los bloqueos se extendieron por todo el territorio nacional. Además, se registraron varios días de enfrentamientos con la policía en La Paz, que junto a su vecina El Alto, enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

Morales se encuentra oculto en la región cocalera de Chapare, en el centro del país, para evitar una orden de captura por un caso de trata de personas que él niega. También ha rechazado las acusaciones de vínculos con el narcotráfico.