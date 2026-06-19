La crisis Trump-Meloni se acentúa: "Italia y yo nunca suplicamos"

Publicado por Alejandro Baños 19 de junio, 2026

Las relaciones entre Washington DC y Roma atraviesan una época de tensiones. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, negó haberle suplicado a Donald Trump hacerse una foto juntos al margen durante la última cumbre del G7, tal y como sostiene el presidente.

En una entrevista telefónica con el canal de televisión italiano La7, Trump afirmó que Meloni le "imploró" que se fotografiara con ella durante la reunión del grupo en Évian (Francia), aceptando hacérsela por "pena".

Poco después de salir a la luz dichas declaraciones, la primera ministra italiana publicó un video en X respondiendo que jamás se produjo su solicitud, calificando de "totalmente falsas" las palabras de Trump.

"No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez", dijo Meloni. "Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de Estados Unidos, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador".

"Italia y yo nunca suplicamos", sentenció la primera ministra italiana.

El jefe de la diplomacia italiana cancela su viaje a Washington DC

A raiz de esta polémica, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, informó de que cancelaba su visita oficial a Washington DC —programada para la próxima semana— debido a las "graves y ofensivas" declaraciones emitidas por Trump.

"Las graves y ofensivas palabras del Presidente Trump hacia la presidenta del Consejo Giorgia Meloni ofenden a toda Italia", dijo Tajani. "Por este motivo he decidido cancelar mi visita a los Estados Unidos prevista para los próximos 21 y 22 de junio".

En los últimos meses, lo que era una complicidad entre ambos mandatarios se ha transformado en distanciamiente. Debido a la posición de Meloni respecto a la guerra contra Irán —no quiso involucrar a Italia en el conflicto—, Trump apuntó contra la primera ministra italiana.

"Estoy impactado con ella. Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué", señaló el presidente en una entrevista en abril. "Ella no quiere ayudarnos con la OTAN. No quiere ayudar a deshacerse de un Irán con armas nucleares. Muy triste... Es muy diferente de lo que pensaba".