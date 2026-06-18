Polonia: la policía detiene a un sospechoso por el asesinato del artista ruso Semyon Skrepetsky, crítico de Putin

La policía trabaja en una escena del crimen cubierta con una carpa en Biala Podlaska AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 18 de junio, 2026

La policía polaca arrestó este jueves a un hombre de 36 años como principal sospechoso del asesinato del artista ruso Semyon Skrepetsky, conocido por sus duras caricaturas contra el autócrata ruso Vladimir Putin y otras figuras del Kremlin.

Vínculos con "el crimen organizado a gran escala"

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, confirmó que el detenido, quien portaba un pasaporte georgiano, fue capturado en las cercanías de Varsovia en las primeras horas de la mañana. Según Kierwiński, el sospechoso tiene vínculos con "el crimen organizado a gran escala" y podría haber cometido otros delitos en Polonia en 2022.

Skrepetsky, cuyo nombre real era Robert Kuzovkov, fue asesinado a tiros el pasado miércoles en la localidad de Biała Podlaska, al este de Polonia. Un hombre armado con una pistola le disparó tres veces; cuando cayó al suelo, el agresor se acercó y le disparó dos veces más a quemarropa.

Según informó AFP, dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos en relación con la muerte del artista, pero ya han sido puestos en libertad.

Donald Tusk: "Probablemente fue un asesinato político"

Las autoridades polacas no descartan la hipótesis de que los servicios especiales rusos estén detrás del asesinato, aunque insisten en que se necesita evidencia sólida. El coordinador de los servicios especiales polacos, Tomasz Siemoniak, calificó esta posibilidad como "una hipótesis muy convincente", pero subrayó que debe respaldarse con pruebas.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk señaló que la muerte del artista "probablemente fue un asesinato político".

"Si fue encargado por Rusia, se trata de un asunto muy serio con dimensión internacional", añadió.

Skrepetsky se había exiliado en Polonia en 2021, alegando temor a la persecución política en Rusia. A pesar de que el Gobierno polaco le ofreció protección en varias ocasiones, el artista la rechazó. Sus caricaturas provocadoras, que satirizaban a Putin, Stalin, Ramzan Kadyrov y hasta al fallecido opositor Alexei Navalny, lo convirtieron en un blanco conocido.