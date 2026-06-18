Capturan en Colombia al hermano de 'Fito', el mayor narcotraficante de Ecuador
Javier Macías, conocido bajo el alias de Javi y requerido por la justicia ecuatoriana por casos de lavado de activos y delincuencia organizada, fue detenido el martes en Colombia en una operación entre los dos países vecinos.
Autoridades capturaron en Colombia al hermano de alias Fito, el principal narcotraficante de Ecuador que fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, informó este martes el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.
Adolfo Fito Macías, el líder de Los Choneros, una de las organizaciones narco más antiguas y poderosas del país suramericano, fue entregado a la justicia estadounidense en julio de 2025, casi un mes después de su recaptura tras haber fugado de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.
Su hermano Javier Macías, conocido bajo el alias de Javi y requerido por la justicia ecuatoriana por casos de lavado de activos y delincuencia organizada, fue detenido el martes en Colombia en una operación entre los dos países vecinos, indicó el ministro Reimberg en redes sociales.
El funcionario informó que el hombre vivía en territorio colombiano "bajo otra identidad" y que pesaba sobre él una notificación roja de la Interpol.
Fito, el primer ecuatoriano en ser extraditado
Es juzgado en una corte de Nueva York, acusado de siete cargos, incluidos narcotráfico y tráfico de armas, punibles con penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. El grupo que controlaba es considerado como "terrorista" por Estados Unidos y con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.