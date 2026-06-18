Capturan en Colombia al hermano de 'Fito', el mayor narcotraficante de Ecuador

Publicado por AFP 18 de junio, 2026

Autoridades capturaron en Colombia al hermano de alias Fito, el principal narcotraficante de Ecuador que fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, informó este martes el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

Adolfo Fito Macías, el líder de Los Choneros, una de las organizaciones narco más antiguas y poderosas del país suramericano, fue entregado a la justicia estadounidense en julio de 2025, casi un mes después de su recaptura tras haber fugado de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.

Su hermano Javier Macías, conocido bajo el alias de Javi y requerido por la justicia ecuatoriana por casos de lavado de activos y delincuencia organizada, fue detenido el martes en Colombia en una operación entre los dos países vecinos, indicó el ministro Reimberg en redes sociales.

El funcionario informó que el hombre vivía en territorio colombiano "bajo otra identidad" y que pesaba sobre él una notificación roja de la Interpol.