México: detienen a un presunto líder del CJNG que operaba en los estados de Nayarit y Tlaxcala

Publicado por Carlos Dominguez 20 de julio, 2026

Las autoridades mexicanas arrestaron a diez personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas un presunto líder que coordinaba operaciones criminales en Nayarit y Tlaxcala.

Fuentes de seguridad informaron el domingo que el principal detenido fue identificado como José Guadalupe Ahumada Villegas, alias M4, señalado por las autoridades como uno de los coordinadores regionales del cártel. La captura se llevó a cabo durante un operativo en el estado de Nayarit.

Así cayó la célula del CJNG

Según el Gabinete de Seguridad federal, los diez detenidos están relacionados con una amplia variedad de delitos, entre los que destacan homicidio, secuestro, extorsión, distribución de drogas, robo a transporte de carga, tráfico de armas y extracción ilegal de hidrocarburos. Todos forman parte de la estructura del CJNG en la región.

Las autoridades confirmaron que estas acciones fueron el resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de Marina, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo consistió en siete revisiones simultáneas a inmuebles ubicados en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit. En estos sitios se logró el decomiso de tres armas largas, tres vehículos y varios teléfonos celulares.

Golpe financiero y operativo

Según informó el diario La Jornada, los indicios asegurados y las personas detenidas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

"Con estas acciones se afecta la capacidad operativa, logística y de coordinación de esta organización criminal, con los bienes asegurados representa una afectación económica con un valor de más de 4 millones de pesos, con lo que se debilita la estructura financiera de grupos delictivos", señaló el Gabinete de Seguridad federal