Detienen en Argentina a un acusado de participar en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Publicado por Alejandro Baños 22 de abril, 2026

Las fuerzas de seguridad argentinas detuvieron este miércoles en Buenos Aires a un acusado de participar en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial de Colombia.

El acusado en cuestión se llama Brayan Ferney Cruz Castillo y fue detenido en el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Federal de Argentina.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, confirmó la noticia de la detención a través de un mensaje publicado en X.

"Lo atrapamos con la Policía Federal de Argentina: está detenido y va a ser expulsado del país", dijo Monteoliva, en referencia a Cruz Castillo. "Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga".

El 7 de junio de 2025, Uribe Turbay fue baleado mientras ofrecía un mitin en Bogotá. Recibió tres disparos: dos de ellos en la cabeza y uno en una de sus piernas. Rápidamente, fue trasladado a un centro médico local. El tirador, un menor de 15 años, fue arrestado en el lugar de los hechos.

Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, tras algo más de dos meses luchando por salvar su vida. El asesinato del excandidato presidencial desató una oleada de condenas públicas de gran parte de la sociedad colombiana y mundial.

Un mes después, su padre, Miguel Uribe Londoño, ofreció una entrevista a VOZ News en la que aseguró que gente como ellos, que "no somos de izquierda", "no somos violentos". "Nosotros somos demócratas. Defendemos los derechos humanos y queremos estar en paz y cumpliendo las normas, la constitución y las leyes", añadió.