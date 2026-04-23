EN VIVO | El petróleo sube antes de estabilizarse mientras Irán se niega a abrir el estrecho de Ormuz

Un buque navega por el Estrecho de Ormuz antes del inicio de la guerra en Irán AFP.

Publicado por Williams Perdomo 23 de abril, 2026

Los precios del petróleo subieron un 4% antes de moderarse este jueves, después de que Irán prometiera no reabrir el estrecho de Ormuz mientras se mantuviera el bloqueo estadounidense.

Alrededor de las 00:25 GMT, el contrato de referencia del petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió un 4,1%, hasta los 96,73 dólares por barril. El crudo Brent del Mar del Norte, referencia internacional, aumentó un 3,6%, hasta los 105,63 dólares.

Sin embargo, las bolsas asiáticas cayeron en su mayoría, con descensos en Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington.

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05:37 am Irán recibe su primer peaje en el estrecho de Ormuz 11:37 23/04/2026 11:37 23/04/2026 Un alto funcionario del parlamento iraní declaró el jueves que Teherán ha recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estratégico estrecho de Ormuz durante su guerra con Estados Unidos e Israel.

05:00 am La limpieza de Hormuz puede tardar 6 meses 11:37 23/04/2026 11:37 23/04/2026 Según una evaluación del Pentágono, podría llevar seis meses desminar por completo el estrecho de Ormuz, lo que podría mantener altos los precios del petróleo, informó el Washington Post.



Irán prácticamente ha bloqueado esta vía marítima vital desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas y ha perturbado la economía mundial.

04:36 am Enfrentamiento en el estrecho de Ormuz 11:36 23/04/2026 11:36 23/04/2026 Irán prometió que no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos continúe bloqueando sus puertos.



"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante un bloqueo naval", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien encabezó la delegación de Teherán en la primera ronda de conversaciones en Islamabad.

04:00 am Ejecución en Irán 11:35 23/04/2026 11:35 23/04/2026 Irán ahorcó a un hombre tras ser declarado culpable de pertenecer a un grupo de oposición prohibido y de supuesta colaboración con Israel.



Según informó el sitio web Mizan Online del poder judicial, "Sultan-Ali Shirzadi-Fakhr fue ahorcado esta madrugada por pertenecer al grupo terrorista" de la Organización de los Muyahidines del Pueblo (MEK) y por "colaborar con el servicio de espionaje del régimen israelí".

03:35 am Reunión Líbano-Israel 11:35 23/04/2026 11:35 23/04/2026 Israel y Líbano celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington el jueves, durante la cual Beirut tiene previsto solicitar una prórroga de un mes del alto el fuego que expira en los próximos días.



Israel declaró antes de las conversaciones que no tiene desacuerdos serios con el Líbano, y le pidió que trabajara junto contra Hezbolá, grupo terrorista proiraní que está notablemente ausente y se opone a las negociaciones.

03:00 am Estados Unidos rechaza 31 buques 11:34 23/04/2026 11:34 23/04/2026 El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció a última hora del miércoles que había ordenado a 31 buques dar la vuelta o regresar a puerto como parte de su propio bloqueo contra Irán.



El comunicado explicó que la mayoría de los buques han cumplido con las directrices de Estados Unidos y resaltó que la mayoría de los buques que han dado la vuelta han sido petroleros.

02:33 am Israel ataca a periodistas en Líbano 11:33 23/04/2026 11:33 23/04/2026 Los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, donde oficialmente rige un alto el fuego, causaron la muerte de Amal Khalil, veterana corresponsal del periódico Al-Akhbar, e hirieron a la periodista independiente Zeinab Faraj.



Un funcionario de la Cruz Roja Libanesa declaró a la AFP que Faraj fue rescatado, pero Khalil murió bajo los escombros.

