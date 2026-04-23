Ecuador autoriza la extradición a Nueva York de alias 'Topo', un aliado clave del narcotráfico en la región

Publicado por Diane Hernández 23 de abril, 2026

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador aprobó el miércoles la extradición a Estados Unidos de Darío Peñafiel, alias 'Topo', identificado como lugarteniente del narcotraficante Adolfo Macías, conocido como Fito y líder del grupo criminal Los Choneros.

Según informó el alto tribunal en un comunicado, la decisión permite su traslado para ser juzgado por delitos de tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego. La medida se adoptó tras recibir las garantías diplomáticas por parte de Estados Unidos, requisito indispensable en este tipo de procesos.

Peñafiel fue capturado en septiembre de 2025 en la Amazonía ecuatoriana, donde presuntamente coordinaba actividades de extracción ilegal de minerales. De acuerdo con las autoridades, también mantenía vínculos con una disidencia de la antigua guerrilla colombiana de las FARC y era requerido por una corte federal en Nueva York.

Peñafiel ya cumplió condena por secuestro y asociación ilícita

Peñafiel ya había enfrentado procesos judiciales en Ecuador. Cumplió condena por secuestro y asociación ilícita, y posteriormente fue investigado por el asesinato de un policía, caso en el que fue sobreseído por un juez.

Alias Topo conoció a Fito durante su reclusión en una cárcel de Guayaquil, donde habría consolidado su cercanía con el líder criminal. Tras recuperar la libertad, se trasladó a la provincia de Orellana, en el este del país, donde asumió un rol clave en la explotación ilegal de oro.