Ucrania reanudó el bombeo de petróleo ruso hacia Europa

La estación receptora del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo entre Hungría y Rusia (Archivo) AFP

Publicado por Virginia Martínez 22 de abril, 2026

(AFP) Ucrania reanudó este miércoles el bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba hacia territorio europeo, lo que permitió la adopción preliminar de un enorme préstamo de la UE al país.

"El transporte de crudo se inició y comenzó el bombeo", dijo a la AFP una fuente del sector energético ucraniano.

El gigante energético húngaro MOL afirmó en un comunicado esperar "que los primeros envíos de crudo, tras la reanudación de la sección ucraniana del sistema de oleoductos, lleguen a Hungría y Eslovaquia a más tardar mañana".

La ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Sakova, afirmó en una publicación en Facebook que se espera que los primeros suministros lleguen a su país en las primeras horas del jueves.

La primera luz verde a un préstamo de 90.000 millones de euros

El reinicio del transporte del petróleo ruso abrió la puerta a que la UE otorgue la primera luz verde a un préstamo de 90.000 millones de euros (unos 105.000 millones de dólares) que permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

El oleoducto Druzhba había resultado dañado en enero a raíz de un ataque ruso, paralizando el abastecimiento de crudo a Hungría y Eslovaquia.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, derrotado en las legislativas del 12 de abril, acusaba a Ucrania de demorarse en su reparación y en represalia bloqueaba el préstamo europeo.

Eslovaquia, país altamente dependiente del petróleo ruso, también amenazaba con impedir la adopción del próximo paquete de sanciones contra Rusia.

Financiar la defensa frente al ejército ruso

La ayuda europea debe permitir a Ucrania financiar su defensa frente al ejército ruso y garantizar los gastos del Estado en el período 2026-2027.

El martes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció el fin de las reparaciones del oleoducto. En marzo se había quejado de que la UE lo presionaba para que avanzara con las obras, lo que calificó de "chantaje".

"¿En qué se diferencia esto de levantar las sanciones contra los rusos?", se preguntó Zelenski en un contacto con periodistas, incluida la AFP.

La UE impuso un bloqueo a la mayoría de las importaciones de petróleo procedentes de Rusia en 2022, pero excluyó el oleoducto Druzhba para dar tiempo a los países centroeuropeos sin salida al mar a encontrar suministros alternativos de petróleo.