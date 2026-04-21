México: el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán fue planificado, según las autoridades

Las autoridades investigan el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán (México) AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 21 de abril, 2026

(AFP) El hombre que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas la víspera en las pirámides de Teotihuacán, en México, planeó el ataque con días de anticipación, indicaron el martes las autoridades.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica", a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión, indicó Cervantes.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.