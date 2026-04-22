Adiós a la "Paz Total": Petro pone fin a las negociaciones con una de las mayores guerrillas de Colombia

Publicado por Diane Hernández 22 de abril, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio por terminadas las negociaciones de paz con una de las principales guerrillas del país, liderada por Alexander Díaz, alias Calarcá' en una decisión que supone un duro golpe a su ambiciosa política de "Paz Total".

El izquierdista colombiano mantenía diálogos desde 2023 con el llamado Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la antigua guerrilla de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016.

La ruptura llega tras supuestos incumplimientos por parte del grupo armado, al que el Gobierno acusa de continuar con ataques contra la fuerza pública y la población civil, además de mantener actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y la deforestación.

Durante una reunión con su gabinete, Petro afirmó que ordenó frenar las conversaciones al considerar que no existían condiciones mínimas para avanzar. "Si incumplen los pactos y continúan los ataques, no hay paz", sostuvo el mandatario.

Golpe a la "Paz Total"

La negociación con esta disidencia era uno de los pilares centrales de la estrategia de Petro para desactivar todos los focos de violencia armada en el país. En paralelo, el Gobierno también enfrentó el fracaso o estancamiento de otros diálogos, incluidos los intentos con la guerrilla del ELN y con otras facciones disidentes.

Analistas consideran que estos reveses reflejan las dificultades estructurales de negociar con grupos fragmentados y financiados por economías ilegales, en un país que acumula más de seis décadas de conflicto armado.