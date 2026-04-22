Antonini De Jiménez en Voz News: “Hoy los defensores de la libertad no están en Europa sino en América”

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al profesor Antonini De Jiménez sobre el actual estado tanto de la geopolítica mundial como de otros temas, entre los cuales se incluye la visita de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a España.

“Hoy los defensores de la libertad no están en Europa, están en América y en el Medio Oriente con Israel. Por lo tanto, Europa se está traicionando a sí misma, está traicionando lo que es porque han llegado unos parásitos que quieren hacerse dueños del continente. Esto es, el socialismo. […] Pedro Sánchez no recibió a María Corina Machado en España porque no quiere que los españoles nos parezcamos a ella, porque si los españoles nos pareciéramos a María Corina, ¿dónde quedaría Pedro Sánchez?”, dijo De Jiménez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.