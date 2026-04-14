EEUU e Indonesia fortalecen cooperación militar con una nueva alianza de defensa en el Indo-Pacífico

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de abril, 2026

La Administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de Indonesia presentaron este lunes un nuevo marco de cooperación en materia de defensa diseñado para profundizar los lazos militares y reforzar la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. En un comunicado conjunto, el Departamento de Guerra y el Ministerio de Defensa de Indonesia señalaron que el acuerdo se basa en “décadas de cooperación” y refleja un compromiso compartido con la paz, la seguridad y la soberanía nacional. “Ambos países se reconocen mutuamente como socios importantes y reafirman su compromiso de cooperación basado en el respeto mutuo, la soberanía y el interés compartido en la paz y la estabilidad regional”, indicó el comunicado.

La asociación está estructurada en torno a tres áreas principales: el fortalecimiento de las capacidades militares y los esfuerzos de modernización, la ampliación del entrenamiento y la educación militar profesional, y el incremento de los ejercicios conjuntos y la coordinación operativa.

Como parte de la iniciativa, Washington y Yakarta planean colaborar en proyectos de defensa avanzados, incluidas capacidades asimétricas, sistemas marítimos y submarinos de próxima generación, tecnologías autónomas, así como apoyo en mantenimiento y logística. El acuerdo también contempla una mayor cooperación entre unidades de fuerzas especiales y la ampliación de programas educativos para integrar aún más a sus fuerzas armadas. Ambas partes se comprometieron a aumentar su participación en ejercicios conjuntos, incluido SUPER GARUDA SHIELD, con el objetivo de mejorar la preparación y promover lo que los funcionarios describieron como la paz a través de la fuerza.

Asociación de Cooperación de Defensa Principal

Durante el anuncio en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la bienvenida al ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mientras ambos presentaban formalmente la Asociación de Cooperación de Defensa Principal entre los dos países. “Su visita demuestra la importancia que el Departamento de Guerra otorga a nuestra creciente relación de seguridad —y es activa y está en expansión— con Indonesia. Esta [asociación] significa la fortaleza y el potencial de nuestra relación de seguridad… refuerza la disuasión regional y avanza nuestro compromiso compartido con la paz a través de la fuerza”, dijo Hegseth a Sjamsoeddin, señalando que ambas naciones ya realizan más de 170 ejercicios militares conjuntos al año.

Sjamsoeddin coincidió con esas declaraciones, subrayando la importancia a largo plazo de la alianza. “Hoy estamos aquí como delegados de Indonesia… con gran entusiasmo para continuar desarrollando nuestra relación de defensa, [la cual] debería perdurar para nuestra próxima generación en Indonesia y los Estados Unidos de América. Estamos trabajando en base al respeto mutuo y el beneficio mutuo para fortalecer el valor de nuestros intereses nacionales”, afirmó.