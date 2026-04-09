El Coronel Retirado del Ejército de EEUU, Eric Rojo: “Trump no quiere una guerra eterna y no está interesado en destruir Irán”

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre el actual cese al fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con destruir el país persa.

“Desafortunadamente el régimen iraní es mentiroso, no les interesa negociar. Recordemos que esta guerra comenzó porque estaban pretendiendo negociar la cuestión del cambio nuclear y cuando el presidente Trump se cansó de las mentiras empezó el ataque. […] El presidente no está interesado en una guerra para siempre y no está interesado en destruir el país realmente. A él le interesa que Irán regrese a ser un país normal dentro del mundo musulmán y del Medio Oriente. […] Se podrá decir que ganamos la guerra cuando el Estrecho de Ormuz sea un paso libre”, dijo Rojo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.