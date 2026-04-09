Magic sigue su racha frente a los Timberwolves mientras los Thunder aseguran el primer lugar en el Oeste

Publicado por Víctor Mendoza 9 de abril, 2026

Orlando Magic logró su cuarta victoria consecutiva este miércoles al imponerse 132-120 sobre los Minnesota Timberwolves, mientras que Oklahoma City Thunder se impuso sobre LA Clippers y será primero de la Conferencia Oeste.

A falta de dos juegos para el cierre de la temporada regular, Paolo Banchero ha logrado establecerse como una pieza dominante en la pintura para el Magic. El alero de 23 años anotó 20 puntos, recuperó ocho rebotes y completó seis asistencias frente a los Timberwolves en el Kia Center (Orlando).

Orlando, que busca clasificar a los playoffs por tercera temporada consecutiva, se mostró como amplio dominador de un encuentro en el que alcanzó a liderar hasta por 24 puntos. "Estamos moviendo la pelota muy bien y eso es importante", dijo el alemán Franz Wagner, quien cumplió con su cuarto partido de regreso después de una lesión de tobillo que lo dejó fuera por 48 encuentros.

El georgiano Goga Bitadze aportó un doble-doble de 14 puntos y 15 rebotes desde la banca mientras que el brasileño Tristan Da Silva sumó 12 unidades en 20 minutos.

Los Timberwolves, que no contaron con el estelar Anthony Edwards por una molestia en su rodilla derecha, se encuentran clasificados a los playoffs con el sexto puesto asegurado en la Conferencia Oeste.

Su principal preocupación en la recta final de la temporada es recuperar a Edwards, quien volvería en uno de los últimos dos encuentros durante esta semana.

Una derrota de los Toronto Raptors frente al Miami Heat en la jornada del jueves, dejaría a Orlando en un empate por la sexta plaza.

Mensaje de los Cavs, que apuntan a la tercera plaza de los Knicks

Los Cleveland Cavaliers no renuncian a la tercera plaza de la Conferencia Este y este día han logrado imponerse 122-116 sobre los Atlanta Hawks en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

Donovan Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos lanzando para una efectividad de 63% (12/19). Sin embargo, la gran figura fue el centro Evan Mobley quien completó un monumental doble-doble de 22 puntos y 19 rebotes.

"Sabíamos que era un partido importante", comentó Mobley a AFP. "Nos podemos enfrentar en los playoffs y queríamos mandar un mensaje, es un gran partido para nosotros". "La misión es ganar el campeonato, estamos en ese camino, logramos jugar en un buen nivel en el cierre de la temporada regular y es momento de seguirlo en los playoffs".

Cleveland ha ganado cuatro partidos consecutivos y ocho de los últimos diez, con 51 triunfos y 29 derrotas se encuentran a medio juego de los New York Knicks en la lucha por el tercer puesto del Este.

Con la derrota, los Hawks ponen en riesgo su clasificación directa y de no conseguir triunfos ante Cleveland el viernes o Miami el domingo, podrían caer a puestos de play-in.

Los Thunder, reyes del 'salvaje' Oeste

Por tercera temporada consecutiva, Oklahoma City Thunder terminará en el primer lugar de la Conferencia Oeste, el hecho quedó consumado luego de la victoria 128-110 sobre los LA Clippers.

"Es un logro muy importante", comentó el entrenador, Mark Daigneault. "Cuando ganas el título, eso tiene un peso en la temporada siguiente, es difícil estar presente durante toda la temporada". "Este equipo ha logrado concentrarse en el día a día y ese es uno de los motivos por los que hemos tenido éxito en la temporada".

El Intuit Dome (Inglewood) fue testigo de otra memorable noche para el proyecto que lidera el canadiense Shai Gilgeous-Alexander. El armador de 27 años y serio candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP), es pieza clave de un proyecto que tiene como objetivo revalidar el título de campeón en la NBA.

Para eso, OKC ha encontrado su mejor nivel en el cierre de la temporada regular con una impresionante racha de 19 triunfos en los últimos 20 partidos. Frente a los Clippers y como tantas noches en la presente campaña, el esfuerzo fue colectivo.

El alero Chet Holmgren completó un doble-doble de 30 puntos y 14 rebotes mientras que Isaiah Joe sumó 20 unidades desde el banco en apenas 23 minutos. Con un récord de 64 triunfos y 16 derrotas, Oklahoma City ha garantizado ventaja de jugar en casa durante todos los playoffs.