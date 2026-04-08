La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada de su secuestro en Irak
La milicia Kataib Hizballah anunció que la periodista había sido liberada tras las gestiones del primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani
La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada este martes, luego de haber sido secuestrada la semana pasada en Irak en una concurrida intersección de la capital, Bagdad. Según indicó Al-Monitor —medio en el que trabaja Kittleson—, la milicia Kataib Hizballah anunció que la periodista había sido liberada tras las gestiones del primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, añadiendo que su liberación se produjo con la condición de que abandonara dicha nación de forma inmediata.
"Esta iniciativa no se repetirá en el futuro… estamos en un estado de guerra librado por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam y en tales situaciones muchas consideraciones son ignoradas", le comentó al New York Times uno de los principales comandantes de la milicia, la cual habría sido quien inicialmente secuestró a Kittleson, según indicaron varios medios luego de que el Departamento de Estado de la Administración del presidente Donald Trump revelara que una persona vinculada a Kataib Hizballah estuvo involucrada en el incidente.
Kittleson ha pasado los últimos años reportando desde zonas de conflicto
A pesar de la liberación, personas cercanas a Kittleson pidieron cautela. Incluso el exfuncionario del Pentágono Alex Plitsas, quien ha estado actuando como enlace directo en el caso de la periodista, dijo que esperará hasta que esté bajo custodia estadounidense antes de celebrar. "Seguimos esperando que Shelley sea transferida a funcionarios de Estados Unidos. Damos la bienvenida a la noticia de su liberación pendiente, pero reservaremos declaraciones de celebración hasta que sea transferida… tendremos más que decir cuando esté en manos de Estados Unidos", escribió el exfuncionario en un comunicado.
Mundo
Secuestran en Irak a Shelly Kittleson, periodista estadounidense
Joaquín Núñez
Kittleson, de 49 años, quien es originaria del estado de Wisconsin y actualmente radica en la capital italiana de Roma, ha pasado años reportando desde zonas de conflicto, incluyendo Siria y Afganistán antes de trabajar en Irak. Sus reportajes recientes se han centrado en tensiones políticas y sociales en Irak, incluyendo temas relacionados con la influencia que la teocracia iraní ha ejercido en dicha nación, los derechos de las mujeres y los llamados “crímenes de honor”.
Por el momento, se desconocen las motivaciones de los secuestradores, quienes actuaron a plena luz del día. Dos fuentes que hablaron con la agencia de noticias The Associated Press señalaron que el secuestro tuvo lugar en el centro de Bagdad, más precisamente en la calle Saadoun. "Añadieron que se emitió una alerta a todos los puestos de control, lo que permitió la persecución de los secuestradores mientras se dirigían al suroeste de Bagdad, hacia la provincia de Babil", explicó el citado medio.
Marco Rubio también anunció la libertad de Kittleson
"Me complace anunciar la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien fue recientemente secuestrada por miembros de la organización terrorista extranjera Kata’ib Hizballah cerca de Bagdad, Irak. El Departamento de Estado de Estados Unidos extiende su agradecimiento al Buró Federal de Investigaciones, al Departamento de Guerra, al personal estadounidense de múltiples agencias, así como al Consejo Judicial Supremo de Irak y a nuestros socios iraquíes, por su asistencia para asegurar su liberación. Esta resolución refleja el firme compromiso de la Administración Trump con la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Bajo el presidente Trump, la detención indebida o el secuestro de ciudadanos estadounidenses no será tolerado. Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para traer a los estadounidenses de regreso a casa y responsabilizar a quienes sean culpables. Nos alivia que esta ciudadana estadounidense ahora esté libre y estamos trabajando para apoyar su salida segura de Irak", señaló Rubio en su cuenta de X.