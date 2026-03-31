Secuestran en Irak a Shelly Kittleson, periodista estadounidense

Publicado por Joaquín Núñez 31 de marzo, 2026

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada en Bagdad, Irak. Así se lo confirmó a CBS News Alex Plitsas, el contacto designado de Kittleson en Estados Unidos y analista de seguridad nacional de CNN. Kittleson lleva años trabajando como profesional independiente en Medio Oriente.

Por el momento, se desconoce el origen o las motivaciones de los secuestradores, que actuaron a plena luz del día. Dos fuentes que hablaron con The Associated Press señalaron que el secuestro tuvo lugar en el centro de Bagdad, más precisamente en la calle Saadoun. "Añadieron que se emitió una alerta a todos los puestos de control, lo que permitió la persecución de los secuestradores mientras se dirigían al suroeste de Bagdad, hacia la provincia de Babil", explicó el citado medio.

"Para la Administración Trump, no hay mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses. Por motivos de privacidad y otras consideraciones, no podemos dar más detalles por el momento", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

A su vez, desde el Ministerio del Interior de Irak informaron el despliegue de una operación para localizar a los secuestradores, "actuando sobre la base de información precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno". En efecto, un sospechoso ya fue arrestado luego del hecho, así como también se incautó un vehículo.

Desde el comienzo de la guerra con Irán, la Embajada de Estados Unidos había advertido a los ciudadanos estadounidenses sobre su permanencia en Medio Oriente, alertando específicamente sobre la posibilidad de secuestros.

Al-Monitor, un portal de noticias regional que cubre Medio Oriente y para el cual Kittleson colabora, emitió un comunicado pidiendo su inmediata liberación: "Pedimos su liberación inmediata y segura. Respaldamos su vital labor informativa desde la región y solicitamos su pronta vuelta para que continúe con su importante trabajo".

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