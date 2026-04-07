Francia: una colisión entre un tren y un camión deja un muerto y 27 heridos

Publicado por Williams Perdomo 7 de abril, 2026

El conductor de un tren de alta velocidad murió este martes al colisionar con un camión en un paso a nivel en el norte de Francia, indicaron a AFP las autoridades francesas.

El accidente se produjo a las 07H00 (05H00 GMT) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.

Veintisiete personas resultaron heridas, según estas fuentes.

Por el momento ni la compañía ferroviaria ni la prefectura local precisaron las circunstancias del accidente.

El tráfico ferroviario estará interrumpido en la zona de la colisión hasta la noche del martes, precisó la SNCF.

En Francia, los accidentes en las líneas de tren de alta velocidad son poco frecuentes en comparación con los ferrocarriles tradicionales.