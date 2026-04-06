EN VIVO || Máxima tensión: entre el ultimátum de Trump y los ataques cruzados en Oriente Medio

Publicado por Diane Hernández 6 de abril, 2026

El fin de semana ha consolidado una escalada crítica en la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, con ataques directos sobre zonas urbanas. Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Teherán, mientras Irán ha respondido con misiles que han causado víctimas civiles en el norte de Israel. En paralelo, el foco estratégico se ha desplazado al estrecho de Ormuz, convertido ya en el principal punto de presión global del conflicto.

Estados Unidos ha elevado el tono de forma decisiva: Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Irán para reabrir Ormuz en cuestión de días, amenazando con ataques masivos contra infraestructuras clave si no lo hace, e incluso afirmando que EEUU podría "abrir" el estrecho por la fuerza y controlar el flujo de petróleo. Este pulso sitúa el control energético en el centro de la guerra, con el tráfico marítimo prácticamente colapsado y los mercados tensionados.

De cara a esta semana, el riesgo principal es una escalada aún mayor si vence el ultimátum estadounidense sin acuerdo. El escenario más probable pasa por un aumento de los ataques y una posible intervención directa para asegurar Ormuz, lo que ampliaría el conflicto a nivel regional y dispararía aún más el impacto global en energía, transporte y estabilidad económica.

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03:31 am Irán ejecuta a un hombre condenado por vínculos con EEUU e Israel 09:40 06/04/2026 09:40 06/04/2026 Irán ejecutó a un hombre, Ali Fahim, condenado por actuar a cuenta de Israel y Estados Unidos durante la ola de protestas antigubernamentales de enero, informó la justicia. Pero no son los únicos muertos que tiene el régimen. Human Rights Activists News Agency ha contabilizado más de 7.000 muertos Las autoridades iraníes ejecutaron el domingo a otros dos hombres condenados por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero.



"Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast (...) fueron ahorcados después de que el caso fuera revisado y el veredicto final confirmado por la Corte Suprema", indicó Mizan, la agencia de información del poder judicial.



Los dos hombres participaron en las protestas antigubernamentales de este año, que tuvieron su momento de mayor intensidad en enero.



Desde que el 28 de marzo empezó la guerra desatada por el ataque a Irán de Israel y Estados Unidos, se han llevado a cabo en el país ejecuciones de personas vinculadas a las protestas o a grupos de oposición, en concreto miembros de la organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), calificada de "terrorista".



El sábado, Irán ejecutó también a dos miembros del MEK, después de que otros cuatro integrantes condenados de este grupo fueran ahorcados a principios de semana.



Y el jueves, las autoridades ejecutaron a un joven de 18 años declarado culpable de haber trabajado para Israel y Estados Unidos durante las protestas, tras otras tres ejecuciones por los mismos motivos en marzo.



El régimen ha reconocido más de 3.000 muertos en las protestas mientras que la ONG estadounidense Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha contabilizado más de 7.000 muertos. Mundo Activistas iraníes y el mundo del deporte condenan duramente al régimen de Teherán tras la ejecución pública del joven luchador Saleh Mohammadi Emmanuel Alejandro Rondón

03:28 am La guerra en Oriente Medio dispara los precios y deja cortes de gas en Teherán 09:21 06/04/2026 09:21 06/04/2026 La guerra en Oriente Medio sigue dejando efectos palpables en la economía global, especialmente en energía y transporte. En el sudeste asiático, AirAsia X, la principal aerolínea de bajo coste de la región con sede en Malasia, anunció un aumento de precios y la reducción de rutas para compensar la presión que el conflicto ejerce sobre el transporte aéreo. A pesar de estos ajustes, la compañía asegura que la demanda de vuelos se mantiene alta, reflejando la resiliencia del mercado ante la incertidumbre internacional.



En el sur de Asia, la guerra impacta directamente en los precios de la energía doméstica. Sri Lanka ha incrementado un 23% el precio del gas licuado de petróleo (GLP), atribuyendo la medida al encarecimiento global de los combustibles provocado por la crisis en Oriente Medio. El efecto se siente en millones de hogares, donde la subida encarece la cocina y el calor, intensificando la presión sobre los consumidores locales.



Mientras tanto, en la región directamente afectada por el conflicto, Teherán enfrenta cortes de gas. Un ataque contra una universidad dañó una instalación energética cercana, dejando sin servicio a partes de la capital iraní, según informó la televisión estatal IRIB. Este episodio subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras locales y anticipa posibles interrupciones más graves si la escalada continúa.

​ Petrolero japonés cruza el estrecho de Ormuz El petrolero LPG tanker Green Asha, con bandera india y de propiedad japonesa, cruzó el estrecho de Ormuz y se dirigía al país asiático, indicó la compañía Mitsui O.S.K. Lines.

03:23 am Irán amenaza con represalias "mucho más devastadoras" 09:20 06/04/2026 09:20 06/04/2026 El mando militar central de Irán amenazó con una represalia "mucho más devastadora" si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.



"Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas", declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB.

​ Mundo El petróleo se disparó este fin de semana: Trump, Irán y Ormuz llevan al mercado al límite Andrés Ignacio Henríquez

03:20 am Emiratos y Kuwait responden a ataques con misiles y drones 09:20 06/04/2026 09:20 06/04/2026 Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait respondieron a ataques con misiles y drones, informaron los respectivos ministerios de Defensa.



Ambos países del Golfo aliados de Estados Unidos son blanco frecuente de ataques iraníes desde el estallido de la guerra el 28 de febrero.

03:19 am Petróleo cotiza al alza el lunes 09:19 06/04/2026 09:19 06/04/2026 Las dos principales referencias del petróleo cotizaban al alza el lunes, al inicio de la jornada del mercado, en medio de la presión de la guerra en Oriente Medio al suministro global.



El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía 0,35% a 111,93 dólares.



El Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, aumentaba 1,57% a 110,74 dólares el barril.