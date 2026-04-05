Netanyahu felicita a Trump por el rescate del piloto estadounidense en Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de abril, 2026

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu felicitó calurosamente este domingo al presidente Donald Trump por el audaz rescate de un piloto estadounidense que fue derribado sobre Irán y sobrevivió tras las líneas enemigas, diciendo: "Una vez más, su liderazgo decisivo trajo otra gran victoria a Estados Unidos".

"Todos los israelíes se regocijan por el increíble rescate de un valiente piloto estadounidense por los intrépidos guerreros de Estados Unidos", dijo Netanyahu en un vídeo en inglés. "Esto demuestra que cuando las sociedades libres reúnen su valor y su determinación, pueden enfrentarse a probabilidades aparentemente insuperables y vencer a las fuerzas de la oscuridad y el terror".

Señaló que el rescate "refuerza el principio sagrado de no dejar a nadie atrás. Se trata de un valor compartido demostrado una y otra vez en la historia de nuestros dos países".

El dirigente israelí invocó tanto su propia experiencia personal como soldado de combate en las IDF, como la de su hermano Yoni, que murió en la operación de rescate de rehenes de Entebbe en 1976.

"Como nación que repetidamente llevó a cabo audaces operaciones de rescate, y como alguien que fue herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebbe, los israelíes y yo, sabemos qué decisión tan audaz tomaste", dijo Netanyahu.

"Presidente Trump, Donald, mi querido amigo, una vez más tu liderazgo decisivo trajo otra gran victoria a Estados Unidos. ¡Te saludo! Todos lo hacemos!".

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