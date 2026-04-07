Los Magic sueñan con la clasificación directa a Playoffs tras derrotar a los Pistons y Wemby da el susto

Publicado por Israel Duro 7 de abril, 2026

Los Orlando Magic sumó su tercera victoria consecutiva al imponerse 123-107 este lunes sobre los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, manteniéndose en la pelea por un puesto de clasificación directa a los playoffs de la NBA gracias a una actuación sobresaliente de Paolo Banchero.

Los Magic ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y debe mantenerse en esa línea para evitar el play-in, no hay margen de error a falta de tres partidos en la temporada regular. Banchero, principal figura de Orlando, anotó 30 puntos lanzando para una efectividad del 63% (10/16) en 38 minutos en la duela.

"Todo con nuestro equipo empieza en la defensa", dijo Desmond Bane. "Lo que más me gusta de nuestro equipo es la forma en la que compartimos la pelota. Hemos tenido conversaciones y entendemos lo que necesitamos hacer para ganar".

Bane, de 27 años, fue el segundo mejor anotador con 25 puntos mientras que el brasileño Tristan Da Silva anotó 12 unidades, incluido un triple en cuatro intentos.

Con el primer lugar de la Conferencia Este asegurado, los Detroit Pistons se mostraron como un equipo que ya piensa en la postemporada, alcanzaron a liderar por un punto en el segundo cuarto pero en el balance general fueron los locales quienes se mostraron como dominadores del cotejo disputado en el Kia Center (Orlando).

Orlando llegó a 42 triunfos y 36 derrotas en el noveno lugar del Este, mismo récord que los Charlotte Hornets en el octavo puesto y apenas a medio juego de los Toronto Raptors en la sexta plaza, última de clasificación directa. También los Sixers (séptimos), pugnarán por esa ansiada posición.

Remontada de los Knicks para mantener la tercera plaza

Los New York Knicks respondieron en el tramo final del partido ante los Atlanta Hawks y sacaron la victoria 108-105 después de estar abajo hasta por diez puntos en el tercer cuarto.

El triunfo quedó marcado por estelares actuaciones de sus dos principales figuras, Jalen Brunson completó un doble-doble de 30 puntos y 13 asistencias mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns lo hizo con 21 puntos y 12 rebotes. New York lanzó para una efectividad del 50% (42/84) incluidos once remates de larga distancia.

Es la tercera victoria consecutiva del cuadro dirigido por Mike Brown y una de vital importancia para mantener como mínimo el tercer puesto del Este ante el acecho de los Cleveland Cavaliers que están un juego por detrás de los neoyorquinos.

Por los Hawks, el canadiense Nickeil Alexander-Walker fue el máximo anotador con 36 puntos, incluidos siete triples. Alexander-Walker, de 27 años, se encuentra en una de las mejores rachas de su carrera promediando 30 puntos en los últimos tres partidos. La derrota pone final a una racha de cuatro triunfos consecutivos para Atlanta y compromete la clasificación directa a los playoffs.

Los Spurs llegan a 60 victorias con miedo por Wemby

Los San Antonio Spurs derrotaron 115-102 a los Philadelphia 76ers en el Frost Bank Center (San Antonio) y sumaron su victoria 60 de la temporada 2025-26 de la NBA. Seis jugadores del cuadro tejano anotaron en doble dígitos, siendo Stephon Castle el máximo anotador con un triple doble de 19 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

El francés Víctor Wembanyama fue el segundo mejor anotador con 17 puntos a pesar de perderse la segunda mitad con molestias en la costilla izquierda. "Creo que fue positivo verlo regresar y jugar los últimos cinco minutos de la primera mitad pero no tengo más información", dijo el entrenador, Mitch Johnson, al finalizar el partido.

Los Spurs se mantienen con posibilidades matemáticas de desbancar al Oklahoma City Thunder del primer lugar de la Conferencia Oeste.

Por los Sixers, Joel Embiid volvió a mostrar su mejor nivel anotando 34 puntos y asegurando 12 rebotes.

La derrota deja a los Sixers con un récord de 43-36 en el séptimo lugar del Este con un futuro incierto que podría derivar en una clasificación directa o incluso en tener que conformarse con el último puesto en el torneo de repechaje.