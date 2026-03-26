El Parlamento Europeo aprueba la creación de "centros de retorno" para inmigrantes ilegales

Publicado por Carlos Dominguez I afp 26 de marzo, 2026

El Parlamento Europeo dio luz verde este jueves a un endurecimiento notable de la política migratoria en el continente y respaldó la propuesta de crear "centros de retorno" destinados a trasladar a migrantes fuera del territorio de la Unión Europea (UE).

En la actualidad, solo cerca del 20% de las órdenes de expulsión emitidas en la UE llegan a ejecutarse, una cifra muy cuestionada por quienes defienden una política migratoria más estricta.

Amplio respaldo político para endurecer las expulsiones

El apoyo a esta iniciativa provino de la mayoría de los Estados miembros, que no solo respaldaron la propuesta durante la votación, sino que también celebraron su aprobación con un prolongado aplauso en el pleno.

Ante la presión para reforzar las normas, la Comisión Europea (CE) presentó hace un año un proyecto orientado a incrementar el número de expulsiones. El mecanismo fue aprobado este jueves por una amplia mayoría de eurodiputados de derecha y centro reunidos en la sesión plenaria de Bruselas.

Según el eurodiputado francés de centroderecha François Xavier Bellamy, miembro de Les Républicains (LR), el texto permitirá "garantizar un principio sencillo: si entras ilegalmente en Europa, debes tener claro que no podrás quedarte".

Centros externos y sanciones reforzadas

La propuesta autoriza a los Estados miembros a establecer centros para migrantes en países situados fuera de la UE, con el fin de trasladar allí y eventualmente retener a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que estén obligadas a abandonar el territorio.

El texto aprobado también introduce normas y sanciones más severas para los solicitantes de asilo rechazados que se nieguen a salir de la Unión Europea, entre ellas la retirada de documentos de identidad, detenciones y prohibiciones de entrada durante periodos más largos.

Por último, incorpora un sistema de reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas por cada Estado miembro, de modo que, por ejemplo, una resolución tomada en Francia pueda aplicarse igualmente en España y viceversa.