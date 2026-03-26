Los aliados de EEUU en la OTAN aumentaron el gasto en defensa un 20% el año pasado

Publicado por Williams Perdomo 26 de marzo, 2026

El gasto militar de los aliados de Estados Unidos en la OTAN aumentó un 20% interanual en 2025, hasta alcanzar los 574.000 millones de dólares. Así lo mostraron los nuevos datos el jueves.

El presidente Donald Trump ha solicitado repetidamente un mayor gasto en defensa por parte de los 32 estados miembros de la alianza, presionando a Europa para que asuma la responsabilidad principal de su propia seguridad.

Con el aumento de la inversión por parte de los miembros europeos de la OTAN y Canadá, todos los aliados destinan ahora más del dos por ciento de su producto interior bruto al gasto militar, un objetivo fijado en 2014 para 2024, según un informe de la OTAN.

Desde entonces, bajo la presión de Trump, la OTAN se fijó un nuevo objetivo el año pasado: alcanzar el 5% para 2035.

Al presentar el informe, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que esperaba que "los aliados demuestren que están en un camino claro y creíble hacia el 5%" cuando celebren su próxima cumbre en Ankara en julio.

El objetivo principal se desglosa en un 3,5% para el gasto básico en defensa y un 1,5% para una gama más amplia de áreas como infraestructura y ciberseguridad.