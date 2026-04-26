DIRECTO | Trump insiste en que "nadie sabe" quién manda en Irán

Publicado por Williams Perdomo 26 de abril, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el tiroteo ocurrido el sábado durante una cena con los medios de comunicación en Washington no lo desviaría de su enfoque en la guerra contra Irán.

"Eso no me impedirá ganar la guerra en Irán. No sé si tuvo algo que ver, la verdad es que no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca tras el incidente.

Además, el presidente sostuvo que "nadie sabe" quién manda en Irán. El republicano señaló que hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su 'liderazgo'.

Las horas corresponden al horario del Este (ET)

04:30 am Trump cancela el viaje de sus enviados a Pakistán 04:53 26/04/2026 04:53 26/04/2026 El presidente estadounidense Donald Trump ordenó a sus enviados que no viajaran a Pakistán para mantener conversaciones con funcionarios iraníes sobre el fin de la guerra.



04:00 am Trump sostiene que negociadores iraníes pueden llamar "cuando quieran" 04:52 26/04/2026 04:52 26/04/2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que los negociadores iraníes pueden llamar a Washington "cuando quieran", luego de haber cancelado el viaje de sus emisarios a Pakistán para conversaciones de paz con Irán.



03:30 am Netanyahu ordena atacar duramente a Hezbolá en Líbano 04:51 26/04/2026 04:51 26/04/2026 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército atacar al grupo libanés proiraní Hezbolá después de lo que las fuerzas armadas consideran violaciones del alto el fuego acordado.



03:00 am Pakistán sigue empeñado en su papel de mediador entre EEUU e Irán 01:47 26/04/2026 01:47 26/04/2026 El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que su país "sigue comprometido a servir como un facilitador honesto y sincero, trabajando incansablemente para promover una paz duradera y una estabilidad permanente en la región", a pesar del colapso de una nueva ronda de conversaciones.

