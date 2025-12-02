Arrestan a la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini en una investigación por fraude

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

La antigua jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos. La información se conoció por una fuente cercana al caso que conversó con AFP.

"Hoy se llevan a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas como parte de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes, dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) en Bruselas. Tres sospechosos fueron detenidos", detalló la Fiscalía Europea (EPPO) en un comunicado.

Mogherini dirige actualmente el Colegio de Europa en Brujas. La investigación busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa entre 2014 y 2019.

El programa que se investiga Se trata del proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea –un programa de formación de nueve meses de duración para diplomáticos jóvenes en los Estados miembros–, adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica, para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación.



"La investigación se centra en si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial por parte del SEAE del anuncio de licitación", indicó la fiscalía.



En ese sentido, la fiscalía indicó que existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación.



Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente de AFP.

En ese sentido, la fiscalía detalló que tras su solicitud, con la aprobación del juez de instrucción, la Policía Federal (FGP de Flandes Occidental) realizó registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos. Las diligencias de investigación también contaron con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).